Realityserie 'Southern Charm' is terug op Hayu

'Southern Charm' seizoen negen is vanaf 15 september te streamen op Hayu. Charmers Venita Aspen, Leva Bonaparte, Craig Conover, Olivia Flowers, Taylor Ann Green, Austen Kroll, Madison LeCroy en Shep Rose keren terug.

Nieuw in de serie en klaar om romantiek na te jagen zijn Rod Razavi en Jarrett 'JT' Thomas. Ze zijn niet bang om het op te nemen tegen de dreigende exen van bepaalde dames. Rodrigo Reyes, een oude vriend van de Charmers, doet mee aan de capriolen. Patricia Altschul, de Grand Dame van Charleston, staat weer in het middelpunt van de aandacht samen met zoon Whitney Sudler-Smith. Whitney is blij enigszins van zijn butler taken af te zijn. Er worden nieuwe relaties aangegaan maar ook uit de weg gegaan. Oude gewoonten blijken hardnekkig te zijn wanneer deze zuidelijke sociale elite worstelt met schokkende beschuldigingen die relaties kapot maken waarvan men dacht dat ze onbreekbaar waren.

Na een sabbatical in Australië is Shep teruggekeerd naar Charleston en klaar om te werken aan een vriendschap met Taylor. Dit blijkt moeilijk te zijn als hij geruchten hoort over wat zij heeft gedaan terwijl hij Down Under was.

Taylor verwerkt nog steeds haar breuk met Shep en haar beste vriendin Olivia steunt haar daarbij. Wanneer een mogelijke affaire van haar wordt onthuld, ontkent Taylor de beschuldigingen en weigert ze zich te verantwoorden voor het genieten van haar single leven.

Olivia heeft Austen achter zich gelaten en verkent de dating scene en focust zich daarnaast op haar vrouwelijke vriendschappen. Een verwarrend verraad laat haar twijfelen aan wie ze echt kan vertrouwen.

Nadat zijn knipperlichtrelatie met Olivia is stukgelopen, vraagt Austen zich af waarom zijn romantische avonturen nooit iets worden. Enkele van zijn beste vriendschappen komen in het geding wanneer dating geruchten rondgaan.

De bouw van Craigs huis is in volle gang en vergt veel werk, net als zijn relatie met Paige. Craig bevindt zich in het ongewisse over zijn relatie met haar en hoopt dat ze wil verhuizen naar het Zuiden.

De pasgetrouwde Madison begint haar geluk in huis te vinden. Echtgenoot Brett verdeelt zijn tijd tussen Charleston en Californië. Hoewel ze zich concentreert op het herstellen van vriendschappen, laat ze zich niet graag gek maken en schuwt ze het niet om confrontatie aan te gaan met iedereen die het slecht met haar voor heeft.

Met een stabiele nieuwe vriend in haar leven, heeft Venita de ruzie met Madison achter zich gelaten en richt ze zich op nieuwe vriendschappen met Olivia en Taylor. Ze is niet bang om misstanden binnen de groep aan de orde te stellen en indien nodig partij te kiezen.

JT is een succesvolle zuidelijke excentriekeling met een uitgesproken persoonlijkheid. Gesterkt door zijn professionele prestaties is hij op zoek naar een partner om de rest van zijn leven mee door te brengen. Hij heeft een bijzondere zuidelijke dame op het oog.

Leva blijft verstandigste van de groep, een schouder om op te leunen voor de dames en geeft wijze raad over 'Holy City’s Peter Pans'.

Rod is niet weg te denken uit de social scene van Charleston. Deze typische zuidelijke heer heeft ervoor gezorgd dat Olivia compleet voor hem gevallen is, ongeacht wie hij daarmee tegen de borst stuit.

Rodrigo is interieurontwerper en heeft een langdurige relatie met zijn vriend Tyler. Hij is al jaren bevriend met de Charmers en houdt hen met beide benen op de grond.

Southern Charm wordt geproduceerd door Haymaker East met Aaron Rothman, Josh Halpert, Jessica Chesler, Thomas Kelly, Erin Foye, Simonette Rossi, Shannon Wilson, Whitney Sudler-Smith, Bryan Kestner, Jason Weinberg en Jason Newman als uitvoerende producenten.

Stream vanaf 15 september het gloednieuwe seizoen van 'Southern Charm' op Hayu.