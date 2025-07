KRO-NCRV's 'Pointer' legt wereld achter creepshots bloot

In een nieuwe YouTube-video duikt 'Pointer' in de wereld van creepshots: stiekem gemaakte beelden van nietsvermoedende mensen, meestal vrouwen. Wat doet dit met de slachtoffers?

En wie zijn de voyeurs die deze beelden maken en verspreiden? Presentator Jos de Groot onderzoekt het fenomeen, gaat in gesprek met slachtoffers en praat met deskundigen en experts.

De helft van de jongeren tussen 12 en 25 jaar heeft ooit te maken gehad met online seksueel misbruik of online seksuele intimidatie. Dat blijkt uit onderzoek van Fonds Slachtofferhulp (mei 2025). Creepshots zijn daar een schrijnend voorbeeld van. Hierbij wordt iemand heimelijk gefotografeerd of gefilmd, vaak met een seksuele ondertoon en zonder toestemming. Het zijn meestal vrouwen die slachtoffer worden, maar het kan iedereen overkomen.

KRO-NCRV's journalistieke onderzoeksplatform 'Pointer' onderzocht deze wereld de afgelopen maanden. Daarbij stuitte de redactie op honderden creepshots, gemaakt op uiteenlopende locaties in Nederland. De beelden worden verspreid via Telegram en op internetfora.

Impact op slachtoffers

In de YouTube-uitzending van 'Pointer' vertellen meerdere slachtoffers hun verhaal. Een van hen werd stiekem gefilmd in een sportschool. Sindsdien kleedt ze zich anders. Het incident had blijvende impact.

Nathalie Gaal-Franse, beleidsmedewerker bij Fonds Slachtofferhulp: 'Op het moment dat er een beeld van jou wordt gemaakt en becommentarieerd, word je gereduceerd tot een lustobject. De impact is vergelijkbaar met fysiek seksueel misbruik.' Volgens haar is het maken van creepshots een seksueel misdrijf.

'Pointer' komt tijdens het onderzoek twee jonge mannen op het spoor die op verschillende plekken in Nederland creepshots maken en verspreiden. Eén van de daders richt zich specifiek op minderjarige slachtoffers. Hij deelt de beelden in een Telegramkanaal met meer dan duizend leden. De ander is actief in het westen van het land, hij verspreidt de creepshots op een openbaar internetforum. Op beveiligingscamera's, die 'Pointer' heeft ingezien, is te zien hoe hij een slachtoffer stiekem in beeld brengt.

Strafbaar, maar lastig te stoppen

De politie bevestigt dat het maken en verspreiden van creepshots strafbaar is, maar dat het tegelijkertijd ook lastig is om te handhaven. 'Dat komt omdat het vaak heimelijk gebeurt en slachtoffers of getuigen het niet altijd direct opmerken of melden. Als er echter op een specifieke locatie meerdere meldingen binnenkomen, kan de lokale driehoek (burgemeester, politie, en OM) besluiten om daar gerichter toezicht te houden en handhavend op te treden', aldus de politie.

Het creepshotkanaal op Telegram, waar honderden mannen beelden van minderjarigen met elkaar deelden, is inmiddels offline gehaald door Telegram.

'Pointer', donderdag 17 juli om 16.00 uur bij KRO-NCRV op YouTube.