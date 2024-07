Prime Video onthult eerste beeld en releasedatum van nieuwe film Mélanie Laurent: 'Libre'

Na 'Het Bal der Gekken' lanceert de nieuwe film van Mélanie Laurent, met Lucas Bravo in de hoofdrol, op 1 november op Prime Video.

Prime Video heeft de eerste beelden onthuld voor 'Libre', de nieuwe film geregisseerd door Mélanie Laurent ('Het Bal der Gekken'), met Lucas Bravo ('Emily in Paris'), Léa Luce Busato ('Alex Hugo') en Yvan Attal ('Ad Vitam') in de hoofdrollen. Rasha Bukvic ('Breathe'), Steve Tientcheu ('Aka'), David Murgia ('The Night of the 12th'), Léo Chalié ('Reign Supreme') en Slimane Dazi ('Ourika') zijn ook te zien in de film. 'Libre' is op 1 november exclusief te zien op Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden.

'Libre' is geïnspireerd op de gewaagde avonturen van een legendarische crimineel in Frankrijk aan het eind van de jaren '70 en het begin van de jaren '80. Het volgt het meeslepende verhaal van Bruno Sulak (Lucas Bravo), een suave en gewaagde crimineel die naast rijkdom ook harten stal. Bekend om zijn charme en finesse, bedacht hij gewaagde overvallen zonder ook maar één schot te lossen. Maar naarmate zijn roem toenam, groeide ook de achtervolging van George Moréas (Yvan Attal), een vastberaden politiecommissaris die er een handje van heeft om criminelen te slim af te zijn. Terwijl Moréas dichterbij komt, worden Sulaks ontsnappingen uit de gevangenis legendarisch, gevoed door zijn drang naar vrijheid en een brandend verlangen naar zijn geliefde Annie (Léa Luce Busato). Temidden van de chaos van hun criminele avonturen worden Sulak en Annie de ultieme symbolen van verzet in het meest opwindende kat-en-muisspel dat de natie in zijn greep houdt.

'Libre' is geschreven door Mélanie Laurent en Chris Deslandes ('Het Bal der Gekken') en wordt geproduceerd door Alain Goldman.