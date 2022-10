Prime Video lanceert de nieuwe serie 'Sausage Party: Foodtopia'

'De originele 'Sausage Party' was een ongelooflijk hilarische, unieke animatiefilm', zei Vernon Sanders, hoofd wereldwijde televisie, Amazon Studios. 'We verheugen erop om opnieuw samen te werken met Seth, Evan en hun team bij Point Grey.'

Film was vroeger een superieure kunstvorm ten opzichte van televisie, en 'Sausage Party' was hier een voorbeeld van. Daarom hebben we besloten om de spannende avonturen van onze culinaire crew voort te zetten in een serie; 'Sausage Party: Foodtopia'. Het is precies wat de wereld nu nodig heeft', aldus Seth Rogen en Evan Goldberg.

Verdere plotdetails worden stevig onder de pet gehouden, maar dat Foodtopia een hit belooft te worden weet Sony Co-President Jason Clodfelter zeker.

Met in de hoofdrollen: Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, David Krumholtz, Edward Norton, Will Forte, Sam Richardson, Natasha Rothwell en Yassir Lester

De serie zal in 2024 exclusief op Prime Video in première gaan.