Prime Video kondigt de trailer aan van 'The Voyeurs'

Nadat ze zijn verhuisd naar een prachtig loft-appartement in Downtown Montreal, raakt een jong stel (Sydney Sweeney en Justice Smith) steeds meer geïnteresseerd in het seksleven van hun excentrieke buren aan de overkant van de straat (Ben Hardy en Natasha Liu Bordizzo).

Wat begint als een onschuldige nieuwsgierigheid verandert langzaam in een ongezonde obsessie, nadat ze ontdekken dat één van deze buren de ander bedriegt. Verleiding en verlangen zorgen ervoor dat hun levens op onverwachte manieren met elkaar verstrengeld raken, met dodelijke gevolgen. 'The Voyeurs' brengt nieuw leven in het vergeten genre van erotische thrillers en stelt de vraag: 'Is het oké om te kijken?'

Geschreven en geregisseerd door Michael Mohan

Geproduceerd door Greg Gilreath, Adam Hendricks

Met in de hoofdrollen Sydney Sweeney, Justice Smith, Ben Hardy, Natasha Liu Bordizzo

'The Voyeurs' is vanaf vrijdag 10 september te zien op Prime Video.