Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Sea, sex, sun en totale chaos: 'All In' start met dubbele aflevering
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice van Vlaanderen'

Onopgeloste raadsels ontrafeld op Discovery: nieuw seizoen 'Expedition Files' met Josh Gates

zaterdag 21 februari 2026
Foto: © Discovery Benelux 2026

Archeoloog en avonturier Josh Gates onderzoekt opnieuw enkele mysteries die na jaren nog steeds niet opgelost zijn. Zoals de merkwaardige dood van negen Russische studenten die in de jaren vijftig op een wandelexpeditie waren in een verlaten deel van Siberië.

Werden ze aangevallen door een legendarische yeti of werden ze slachtoffer van een geheime wapentest van de Russen? Ook de dood van Youtuber Kenny Veach in 2014 is nog altijd een raadsel. Hij werd bekend nadat hij een geheime grot had gevonden in de Mojaviwoestijn waarvan Kenny zei dat hij hevig ging trillen toen hij erin ging. Als hij later teruggaat om de grot verder te onderzoeken wordt nooit meer iets van hem vernomen, terwijl de politie wel zijn telefoon vindt. Wat is hier gebeurd?


En hoe zit het met de plotselinge dood van verschillende betrokkenen rondom de vondst van het graf van Toetanchamon in 1925? Is het vloek van de farao of is er een andere verklaring te vinden? Op deze en nog veel meer vragen probeert Gates in een nieuw seizoen van 'Expedition Files' een verlossend antwoord te geven.

'Expedition Files', vanaf zondag 22 februari om 21.30 uur op Discovery.


Together (Blu-ray)
DVD
Springsteen - Deliver Me From Nowhere (Blu-ray)
DVD
Islands (DVD)
DVD
Persbericht Discovery
https://discoverychannel.be/
Meer artikels over Discovery Networks Benelux
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Gene paniek' (VRT 1)

Philippe start als angstcoach een traject met Veronica, die van kinds af aan een panische angst heeft voor water. Hij wil haar laten wennen aan het diepe water én heeft een eerste zwemles voor haar geregeld. Een andere angst die hij wil aanpakken is spinnenangst of arachnofobie. Hiervoor heeft Philippe een groepje samengesteld van zes mensen die hij in enkele korte en krachtige stappen wil helpen hun angst voor spinnen te overwinnen. Hij loodst de deelnemers van een onschuldig lesje over spinnen en voorzichtig contact met een huisspin naar een donkere kelder vol vogelspinnen.

'Gene Paniek!', om 20.05 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 23:55
    Journaallus
    06:00
    Mr. Magoo
  • 23:35
    Nachtlus
    08:00
    Winterbeelden
  • 21:25
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 23:25
    Expeditie Gooris
    00:40
    Bestemming X
  • 22:55
    Abduction
    00:50
    #TextMeWhenYouGetHome
  • 22:30
    That's My Boy
  • 00:20
    60 Days In
    01:05
    Geen uitzending
  • 00:00
    Zorro
    00:45
    Geen uitzending
  • 00:05
    The Golden Girls
    01:05
    Geen uitzending
  • 23:25
    De Moeite Waard?!
    00:45
    Achter De Schermen: Masterclasses
  • 00:00
    Criminal Minds
    02:50
    Geen uitzending
  • 22:55
    Street Kings
    01:00
    The Winter King
  • 23:40
    Open House: The Great Sex Experiment
    00:45
    Extreme Makeover: Home Edition
  • 00:00
    C.S.I. New York
    01:55
    Geen uitzending
  • 00:17
    Trends Talk
    00:52
    Herhalingslus
  • 00:22
    Publireportage
    00:26
    Het appartement
  • 23:45
    Loďc zot van koken weekmenu
    00:40
    De Chalet aan zee
  • 23:55
    The Marlow Murder Club
    00:45
    Murdoch Mysteries
  • 23:50
    The Kardashians
    00:40
    Below Deck Down Under
  • 23:40
    NOS Olympische Winterspelen Studio Olimpico
    00:35
    NOS Journaal Laat
  • 00:15
    De Nachtzoen
    00:30
    Nieuwsuur
  • 23:25
    Andries Tunru: Marmer
    01:00
    First Dates