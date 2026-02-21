Onopgeloste raadsels ontrafeld op Discovery: nieuw seizoen 'Expedition Files' met Josh Gates
Archeoloog en avonturier Josh Gates onderzoekt opnieuw enkele mysteries die na jaren nog steeds niet opgelost zijn. Zoals de merkwaardige dood van negen Russische studenten die in de jaren vijftig op een wandelexpeditie waren in een verlaten deel van Siberië.
Werden ze aangevallen door een legendarische yeti of werden ze slachtoffer van een geheime wapentest van de Russen? Ook de dood van Youtuber Kenny Veach in 2014 is nog altijd een raadsel. Hij werd bekend nadat hij een geheime grot had gevonden in de Mojaviwoestijn waarvan Kenny zei dat hij hevig ging trillen toen hij erin ging. Als hij later teruggaat om de grot verder te onderzoeken wordt nooit meer iets van hem vernomen, terwijl de politie wel zijn telefoon vindt. Wat is hier gebeurd?
En hoe zit het met de plotselinge dood van verschillende betrokkenen rondom de vondst van het graf van Toetanchamon in 1925? Is het vloek van de farao of is er een andere verklaring te vinden? Op deze en nog veel meer vragen probeert Gates in een nieuw seizoen van 'Expedition Files' een verlossend antwoord te geven.
'Expedition Files', vanaf zondag 22 februari om 21.30 uur op Discovery.
https://discoverychannel.be/
