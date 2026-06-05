'Theo Maassen: Onbegonnen Werk' op NPO 1
Uitleggen waar Onbegonnen Werk over gaat? Onbegonnen werk. Niet te doen. Er is te veel gebeurd. Vanaf de oerknal gerekend al helemaal. De ambities zijn groot. Altijd. Die ene voorstelling waar alles samenvalt. Het persoonlijke en het universele. De lol en het drama.
Het poëtische en het platvloerse. De zin en de onzin. En de waanzin, ook van de partij. Het publiek moet tegelijkertijd verlicht en verzwaard naar buiten komen. Verward. Bevrijd. Getroost. Herboren. Een onmogelijke opdracht. Onbegonnen werk dus. Maar soms is precies dát het werk dat verricht moet worden.
'Theo Maassen: Onbegonnen Werk', zaterdag 6 juni om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.
https://www.bnnvara.nl/
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