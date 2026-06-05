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'Theo Maassen: Onbegonnen Werk' op NPO 1

vrijdag 5 juni 2026

Uitleggen waar Onbegonnen Werk over gaat? Onbegonnen werk. Niet te doen. Er is te veel gebeurd. Vanaf de oerknal gerekend al helemaal. De ambities zijn groot. Altijd. Die ene voorstelling waar alles samenvalt. Het persoonlijke en het universele. De lol en het drama.

Het poëtische en het platvloerse. De zin en de onzin. En de waanzin, ook van de partij. Het publiek moet tegelijkertijd verlicht en verzwaard naar buiten komen. Verward. Bevrijd. Getroost. Herboren. Een onmogelijke opdracht. Onbegonnen werk dus. Maar soms is precies dát het werk dat verricht moet worden.


'Theo Maassen: Onbegonnen Werk', zaterdag 6 juni om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.

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K3 Originals Karen, Kristel en Kathleen

Voor het eerst in jaren staan Karen, Kristel en Kathleen weer samen in de repetitieruimte. Kennen ze de pasjes en teksten nog? Eén blik in de spiegel tijdens de make-uptest en het is duidelijk: ze zijn opnieuw K3.

'K3 Originals: Het verhaal van Karen, Kristel en Kathleen', om 20.40 uur op VTM.

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