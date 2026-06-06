Minister Vincent Karremans bij Sam Hagens in 'WNL Op Zondag'
De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij in 'WNL Op Zondag' onder anderen minister Vincent Karremans, de nieuwe voorzitter van VNO-NCW Coen van Oostrom en historicus Geerten Waling over 250 jaar Amerika.
Ook te gast professor Ruud Koopmans en Tweede Kamerlid Mona Keijzer over het Europese migratiepact. Presentatie is in handen van Sam Hagens.
Minister Vincent Karremans
Zondagmorgen is minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans te gast in 'WNL Op Zondag'. Met een fascinerend onderwerp: Nederland is het eerste Europese land waar zelfrijdende auto's de weg op mogen. Ook de minister reed al auto zonder handen. De bewindsman over de toekomst van het autorijden.
Nieuwe VNO-NCW voorzitter Coen van Oostrom
De nieuwe voorzitter van VNO-NCW Coen van Oostrom komt zijn visitekaartje afgeven. De selfmade vastgoedman over ondernemen, de actuele politiek en polderen. Waar gaat hij zich de komende periode hard voor maken?
Ruud Koopmans en Mona Keijzer
Komende vrijdag gaat het langverwachte Europese Migratiepact in. Wat betekenen de strenge Europese asielmaatregelen voor Nederland? Zal de asielinstroom worden beperkt? Daarover hoogleraar Ruud Koopmans en Tweede Kamerlid Mona Keijzer.
Journalist Geerten Waling
Journalist, schrijver en historicus Geerten Waling is te gast over 250 jaar Amerika. Hij schreef het boek 'Amerika, dat zijn wij', over de Nederlandse invloeden op de founding fathers van de Verenigde Staten. Ook gaat hij in op de manier waarop president Trump 250 jaar Amerika wil vieren.
'WNL Op Zondag' met Sam Hagens, zondag 7 juni om 10.00 uur op NPO 1.
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zondag/
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