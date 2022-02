Nog minder dan 1 maand tot de nieuwe Disney en Pixarfilm 'Turning Red' naar Disney+ komt!

Foto: Disney+ - © The Walt Disney Company Benelux 2022

Nog minder dan één maand tot Disney en Pixar's 'Turning Red' lanceert op Disney+. In 'Turning Red' maken we kennis met Mei Lei, een zelfverzekerd meisje van 13 jaar dat heen en weer wordt geslingerd tussen het blijven van haar moeder's brave dochter en de chaos van de puberteit.

Haar overbeschermende moeder Ming laat haar dochter zelden alleen, een ongelukkige realiteit voor de tiener. En alsof het niet genoeg is dat haar interesses, vriendschappen en lichaam veranderen, verandert ze telkens ze zich iets te veel opwindt (en dat is zo ongeveer ALTIJD) in een enorme rode panda!

In de film horen we Rosalie Chiang als Mei Lee en Sandra Oh leent haar stem aan Mei's overbeschermende moeder, Ming. De stemmencast bestaat verder uit Ava Morse, Hyein Park, Maitreyi Ramakrishnan, Orion Lee, Wai Ching Ho, Tristan Allerick Chen, Lori Tan Chinn, Mia Tagano, Sherry Cola, Lillian Lim, James Hong, Jordan Fisher, Finneas O'Connell, Topher Ngo, Grayson Villanueva, Josh Levi, Sasha Roiz, Addie Chandler en Lily Sanfelippo.

GRAMMY®-winnende singer-songwriters Billie Eilish en FINNEAS schreven drie nummers voor de fictieve band van de film, 4*Town, en GRAMMY®-, Oscar®- en Emmy®-winnende Zweedse componist Ludwig Göransson ('Black Panther', 'The Mandalorian') componeert de soundtrack.

De film is geregisseerd door Academy Award® winnaar Domee Shi (Pixar short 'Bao') en geproduceerd door Lindsey Collins ('Finding Dory').

'Turning Red' is exclusief te zien op Disney+ vanaf 11 maart 2022.