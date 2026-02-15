Nieuwe TLC-show '6000-lb Diaries' volgt mensen van meer dan 270 kg: kan Dr. Now het verschil maken?

In het nieuwe programma '6000-lb Diaries' worden tien personen gevolgd die elk meer dan 270 kilogram (600 lbs) wegen en nu de hulp inroepen van Dr. Nowzaradan, de chirurg die gespecialiseerd is in maagverkleiningen.

Een ervan is de 25-jarige Chelsea die al haar hele leven kampt met ernstig overgewicht en zelfs al op haar 9e naar ‘Dr. Now’ werd gestuurd door haar moeder. Toen wilde Chelsea er niks mee te maken hebben, maar nu ze dusdanig overgewicht heeft dat ze niet meer kan functioneren, besluit ze alsnog zijn hulp in te roepen. Chelsea woont inmiddels weer thuis bij haar liefhebbende moeder en alcoholische vader met wie ze een slechte relatie heeft. Ze wijt haar eetstoornis ook mede aan hem, omdat ze als kind vaak door vader werd uitgescholden en in voedsel haar enige troost vond. Chelsea zou graag weer fit genoeg zijn om in de kerk te kunnen dansen en om haar neefjes en nichtjes te bezoeken. Kan ze de strijd tegen overgewicht winnen met de hulp van Dr. Nowzaradan én haar moeder? En kan ze ondertussen ook de band met haar vader verbeteren als hij besluit af te kicken van zijn verslaving? Het zou haar kans op blijvend gewichtsverlies enorm helpen.

'6000-lb Diaries With Dr. Now', vanaf maandag 16 februari om 20.30 uur op TLC.