Nieuwe TLC-show '6000-lb Diaries' volgt mensen van meer dan 270 kg: kan Dr. Now het verschil maken?

zondag 15 februari 2026
Foto: © TLC 2026

In het nieuwe programma '6000-lb Diaries' worden tien personen gevolgd die elk meer dan 270 kilogram (600 lbs) wegen en nu de hulp inroepen van Dr. Nowzaradan, de chirurg die gespecialiseerd is in maagverkleiningen.

Een ervan is de 25-jarige Chelsea die al haar hele leven kampt met ernstig overgewicht en zelfs al op haar 9e naar ‘Dr. Now’ werd gestuurd door haar moeder. Toen wilde Chelsea er niks mee te maken hebben, maar nu ze dusdanig overgewicht heeft dat ze niet meer kan functioneren, besluit ze alsnog zijn hulp in te roepen. Chelsea woont inmiddels weer thuis bij haar liefhebbende moeder en alcoholische vader met wie ze een slechte relatie heeft. Ze wijt haar eetstoornis ook mede aan hem, omdat ze als kind vaak door vader werd uitgescholden en in voedsel haar enige troost vond. Chelsea zou graag weer fit genoeg zijn om in de kerk te kunnen dansen en om haar neefjes en nichtjes te bezoeken. Kan ze de strijd tegen overgewicht winnen met de hulp van Dr. Nowzaradan én haar moeder? En kan ze ondertussen ook de band met haar vader verbeteren als hij besluit af te kicken van zijn verslaving? Het zou haar kans op blijvend gewichtsverlies enorm helpen. 


'6000-lb Diaries With Dr. Now', vanaf maandag 16 februari om 20.30 uur op TLC.


Persbericht TLC
https://www.tlc.com
Meer artikels over TLC
Kijktip van de dag

'De Columbus' met Wim Lybaert

Pascale Naessens stapt aan boord van de Columbus. De presentatrice en kookboekenauteur trekt eens niet met manlief Paul Jambers maar met Wim de wijde wereld in. Hij ontdekt achter haar elegante charme een vrouw met ballen. Pascale haalt Wim uit zijn comfortzone en neemt hem mee een berg op voor een onverwachte taichisessie.

'De Columbus', om 20.05 uur op VRT 1.

  • 21:00
    Badgast
    21:45
    Comedy Casino
  • 20:23
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    23:11
    Het weer (laat)
  • 21:15
    Badgast
    22:00
    Geen uitzending
  • 21:05
    Welkom Aan Boord
    22:15
    Schiphol Airport
  • 20:55
    Bij ons op de Wallen
    21:55
    Bert Gabriëls - Pech
  • 20:35
    Will Trent
    22:15
    S.W.A.T.
  • 20:35
    Motorway Cops: Catching Britain's Speeders
  • 21:20
    ER
    00:40
    Geen uitzending
  • 20:30
    SUPER 50
    21:40
    Tien Om Te Zien
  • 21:15
    De Rechtbank
    22:15
    Dealen Met Coke
  • 21:20
    FBI: Most Wanted
    22:15
    Found
  • 20:35
    Street Kings
    22:35
    Aquaman and the Lost Kingdom
  • 20:35
    Bake Off Vlaanderen
    01:30
    Leef!
  • 20:30
    Panic 9-1-1
    22:25
    Reap What You Sew: An Aurora Teagarden Mystery
  • 21:02
    CEO van mijn leven
    21:29
    De CFO podcast
  • 21:12
    Zo doe je het!
    22:00
    Knuffel Pop
  • 20:40
    De Eregast
    21:25
    De Sterrenkaart
  • 21:05
    Agatha Christie's Marple
  • 21:00
    From
    22:05
    Paradise
  • 20:40
    NOS Olympische Winterspelen
    21:30
    NOS Olympische Winterspelen Studio Olimpico
  • 21:05
    Metropolis
    21:25
    Bureau Buitenland
  • 21:05
    Nog Eén Keer Fit
    21:55
    FOMO Chefs