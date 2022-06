Nieuwe serie 'Too Large' op TLC

De nieuwe serie 'Too Large' volgt zeven mensen die van hun extreme overgewicht proberen af te komen. Ze worden daarbij geholpen door Dr. Charles Procter die hen met een maagverkleiningsoperatie weer op het goede spoor wil krijgen.

Maar het grootste deel van de strijd moeten ze echt zelf voeren door hun voedingspatroon te doorbreken en door meer te gaan bewegen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, merkt ook Meghan uit de eerste aflevering die 225 kilogram weegt. Door haar morbide obesitas gaat haar gezondheid hard achteruit en ze heeft inmiddels een zuurstoftank nodig om te kunnen ademen. Een operatie is hard nodig om haar leven te redden, maar daarvoor moet ze eerst zelf zo’n 20 kilo afvallen. Ze vraagt haar vriendin Vanessa die ook overgewicht heeft om mee te doen, zodat ze steun aan elkaar hebben. Daarnaast krijgt ze veel support van haar vriend John. Help dit haar om van haar ongezonde gewicht af te komen? En kunnen Vanessa en de andere deelnemers ook de strijd tegen morbide obesitas overwinnen?

'Too Large', vanaf maandag 6 juni om 20.30 uur op TLC.