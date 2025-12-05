Nieuwe serie 'The Curious Case Of...' op TLC

De Masked Singers zetten hun schoen: wie krijgt lekkers en wie… een ontmaskering?
vrijdag 5 december 2025
Een serieverkrachter die zijn eigen dood in scène zet om vervolging te ontlopen. Dat is het opmerkelijke verhaal van Nicholas Rossi die uiteindelijk tegen de lamp loopt en recent veroordeeld werd tot vijf jaar cel.

Zijn zaak wordt uitgebreid behandeld in de nieuwe serie 'The Curious Case Of...' waarin meerdere geruchtmakende gebeurtenissen worden besproken en van commentaar voorzien door juridisch expert Beth Karas. Het programma begint met een andere opmerkelijke zaak, die van Jackass-ster Bam Margera. Hij wordt ook wel de ‘Brittney Spears van Jackass’ genoemd, omdat hij net als de zangeres onder wettelijk toezicht werd geplaatst na serieuze problemen met alcohol en drugs.


Het is dit toezicht dat leidt tot een verhitte online strijd tussen zijn toezichthouder en therapeut Lima Jevremović en Youtube-jurist BJ Courville die een #freebam-beweging start. Met ernstige gevolgen. Andere zaken die voorbijkomen in dit intrigerende programma zijn die van ‘momfluencer’ Ruby Franke en therapeut Jodi Hildebrandt bij wie extreme opvoedmethoden uitmondden in kindermishandeling; Mary Day, het meisje dat dood werd verklaard maar jaren later onverwacht leek terug te keren; Sheryl Ruthven, een prediker met een kattenasiel dat uiteindelijk een bizarre apocalyptische sekte bleek te zijn. En tot slot: Jon en Carie Hallford, uitvaartondernemers die tientallen lichamen verborgen hielden in plaats van ze te cremeren.

'The Curious Case Of...', vanaf zaterdag 6 december om 22.00 uur op TLC.


'9-1-1' (FOX)

Wanneer het er eindelijk op lijkt dat Hen en Karen hun pleegouderlicentie terugkrijgen, stuiten ze op een nieuw obstakel. Ondertussen haast de 118 zich om een cheerleader te helpen die een ongeluk heeft gehad op het sportveld.

'9-1-1', om 22.35 uur op VTM.

NU en STRAKS op tv

  • 08:18
    Videoclips #likeme
    06:00
    In bed met Olly
  • 06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
    08:00
    Radio 2: Weekwatchers
  • 08:13
    De Smurfen
    05:00
    Geen uitzending
  • 08:15
    De Buurtpolitie Extra
    05:40
    Maya de Bij
  • 08:00
    Geen uitzending
    00:50
    Ramsay's Kitchen Nightmares
  • 06:00
    Qmusic
    01:00
    Geen uitzending
  • 07:00
    Willy
    00:35
    Xena: Warrior Princess
  • 07:30
    Christmas On The River
    23:50
    Cross Country Christmas
  • 06:00
    Joe
    01:05
    Home Improvement
  • 06:00
    Radio Nostalgie
    04:50
    Geen uitzending
  • 07:45
    New Amsterdam
    02:00
    Neighbours: A New Chapter
  • 08:10
    NCIS: Los Angeles
    01:40
    Cobra Kai
  • 07:20
    Het feestmenu van ..
    02:00
    Geen uitzending
  • 07:55
    Cold Case
    01:20
    My Life is Murder
  • 04:14
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:11
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 08:00
    Winterse Kost
    01:00
    Veldvers
  • 07:35
    Death in Paradise
    01:35
    Ghosts
  • 07:25
    Real Girlfriends in Paris
    01:25
    The Equalizer
  • 08:10
    Goedemorgen Nederland
    01:25
    Onvergetelijke Liedjes
  • 07:55
    BinnensteBuiten
    01:35
    Café Kockelmann
  • 08:17
    Zin in Zappelin
    01:40
    Onderweg naar liefde