Nieuwe serie 'The Curious Case Of...' op TLC

Een serieverkrachter die zijn eigen dood in scène zet om vervolging te ontlopen. Dat is het opmerkelijke verhaal van Nicholas Rossi die uiteindelijk tegen de lamp loopt en recent veroordeeld werd tot vijf jaar cel.

Zijn zaak wordt uitgebreid behandeld in de nieuwe serie 'The Curious Case Of...' waarin meerdere geruchtmakende gebeurtenissen worden besproken en van commentaar voorzien door juridisch expert Beth Karas. Het programma begint met een andere opmerkelijke zaak, die van Jackass-ster Bam Margera. Hij wordt ook wel de ‘Brittney Spears van Jackass’ genoemd, omdat hij net als de zangeres onder wettelijk toezicht werd geplaatst na serieuze problemen met alcohol en drugs.

Het is dit toezicht dat leidt tot een verhitte online strijd tussen zijn toezichthouder en therapeut Lima Jevremović en Youtube-jurist BJ Courville die een #freebam-beweging start. Met ernstige gevolgen. Andere zaken die voorbijkomen in dit intrigerende programma zijn die van ‘momfluencer’ Ruby Franke en therapeut Jodi Hildebrandt bij wie extreme opvoedmethoden uitmondden in kindermishandeling; Mary Day, het meisje dat dood werd verklaard maar jaren later onverwacht leek terug te keren; Sheryl Ruthven, een prediker met een kattenasiel dat uiteindelijk een bizarre apocalyptische sekte bleek te zijn. En tot slot: Jon en Carie Hallford, uitvaartondernemers die tientallen lichamen verborgen hielden in plaats van ze te cremeren.

'The Curious Case Of...', vanaf zaterdag 6 december om 22.00 uur op TLC.