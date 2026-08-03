Nieuwe serie 'Engineering from Above' op Discovery
Over de hele wereld staan geweldige bouwwerken waarvan de ware omvang pas zichtbaar wordt wanneer je ze vanuit een bijzonder perspectief bekijkt: hoog in de lucht. De nieuwe serie 'Engineering from Above' doet precies dat.
Met behulp van drones, satellietbeelden en computeranimaties wordt uitgelegd hoe de meest indrukwekkende bouwwerken zijn ontworpen en wat hun functie is. Van gigantische bruggen en imposante dammen tot eeuwenoude forten en moderne wolkenkrabbers: elk project vertelt een verhaal van innovatie, vakmanschap en technische uitdagingen. Door letterlijk boven deze constructies te zweven, worden details zichtbaar die vanaf de grond vaak verborgen blijven.
Experts leggen vervolgens uit welke slimme oplossingen ingenieurs hebben gebruikt om deze bijzondere projecten te realiseren. Zo zien we in de eerste aflevering het unieke Red Sands Fort voor de kust van Londen, dat bestaat uit zeven vreemd ogende torens die midden in zee staan. Ook bekijken we vanuit de lucht hoe in Colombia een stad wordt beschermd door een elf kilometer lange muur plus onderwatermuur. En in Turkije wordt met bijzondere animaties de indrukwekkende omvang van een enorm tunnelstelsel in beeld gebracht.
'Engineering from Above', vanaf dinsdag 4 augustus om 20.30 uur op Discovery.
https://discoverychannel.be/
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'B&B Zoekt Lief', om 19.55 uur op VTM.