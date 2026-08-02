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Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox

zondag 2 augustus 2026

Komisch en avontuurlijk Italiaans drama van Alice Rohrwacher over een corrupte Engelse archeoloog die zich in de jaren tachtig aansluit bij een bende grafrovers aan de Tyrreense zee om Etruskische relikiwieën te stelen.

'La Chimera'
Zijn tocht door ruïnes, bossen en onderwerelden onthult hoe iedereen zijn eigen ongrijpbare 'chimera' najaagt.


Maandag 3 augustus om 20.30 uur 

'Falcon Lake'
Een teder maar huiveringwekkend verhaal over een eerste zomerliefde aan een afgelegen meer in Quebec, gebaseerd op de graphic novel van Bastien Vivès. De veertienjarige Bastien valt voor de mysterieuze zestienjarige Chloé. Terwijl ze Falcon Lake verkennen en zij verhalen deelt over een ronddwalende geest, vervaagt de grens tussen werkelijkheid en mysterie.

Maandag 24 augustus om 20.30 uur 

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Michael: Songs from the Motion Picture
CD
K3 - K3 Originals - De Reünie Live (2 CD)
CD
Marco Schuitmaker - Het Is Me Gelukt (CD)
CD
Persbericht FilmBox
https://www.filmbox.nl/
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Kijktip van de dag

Ann Tuts als Doortje in 'F.C. De Kampioenen'

De Kampioenen reizen naar Frankrijk voor een vriendenmatch tegen Saint-Tin-Tin, op uitnodiging van Albert Tartuffe, een vriend van voorzitter Balthasar Boma. Wat een fijne vakantie moest worden, loopt echter helemaal anders af dan de Kampioenen hadden gedacht.

'Kampioen zijn blijft plezant', film uit 2013 met oa. Marijn Devalck, om 19.50 uur op VRT 1.

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volledige TVgids
  • 22:30
    Goesting
    23:15
    Peter Van de Veire en de Zandloper
  • 21:50
    Gosford Park
    00:02
    Het weer
  • 21:00
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 22:40
    Medisch Centrum West
    23:35
    Marktkramers
  • 21:55
    Smeris
    23:55
    Call the Bailiffs: Time To Pay Up
  • 22:45
    XXX: State of the Union
    00:30
    9-1-1
  • 22:10
    Megalodon: The Frenzy
    23:40
    All New Traffic Cops
  • 22:10
    ER
    00:25
    Suits
  • 22:35
    Benidorm
    00:05
    Drie mannen onder een dak
  • 22:20
    Celebrity Klopjacht
    23:30
    The Grand Tour
  • 22:10
    Elsbeth
    00:05
    Best Medicine
  • 20:35
    The Godfather, Part II
    00:20
    Wrath of the Titans
  • 22:45
    Celebrity MasterChef Vlaanderen
    00:50
    The Real Housewives van het Zuiden
  • 22:30
    Garage Sale Mysteries: The Mask Murder
    00:10
    CSI: Crime Scene Investigation
  • 22:39
    Alle Zaken op een Rijtje
    22:57
    Herhalingslus
  • 22:50
    De perfecte badkamer
    22:55
    De Classics van MENTpopradio
  • 22:25
    Meat Timon
    23:00
    Lekker Messy - Weekmenu
  • 21:55
    Doctor Foster
    00:05
    Ripper Street
  • 22:45
    NCIS
    02:55
    Grey's Anatomy
  • 22:10
    Tatort: Over grenzen
    23:05
    NOS Journaal Laat
  • 20:15
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    23:25
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