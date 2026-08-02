Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox

Komisch en avontuurlijk Italiaans drama van Alice Rohrwacher over een corrupte Engelse archeoloog die zich in de jaren tachtig aansluit bij een bende grafrovers aan de Tyrreense zee om Etruskische relikiwieën te stelen.

'La Chimera'

Zijn tocht door ruïnes, bossen en onderwerelden onthult hoe iedereen zijn eigen ongrijpbare 'chimera' najaagt.

Maandag 3 augustus om 20.30 uur 'Falcon Lake'

Een teder maar huiveringwekkend verhaal over een eerste zomerliefde aan een afgelegen meer in Quebec, gebaseerd op de graphic novel van Bastien Vivès. De veertienjarige Bastien valt voor de mysterieuze zestienjarige Chloé. Terwijl ze Falcon Lake verkennen en zij verhalen deelt over een ronddwalende geest, vervaagt de grens tussen werkelijkheid en mysterie. Maandag 24 augustus om 20.30 uur



https://www.filmbox.nl/

Persbericht FilmBox

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