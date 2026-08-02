In augustus bij Film1 Premiere en Film1 on demand
Een indrukwekkend visueel Vlaamse drama dat een rauwe stijl met meeslepende technomuziek combineert. De veertienjarige Ava balanceert tussen twee totaal verschillende ouders: een moeder die haar carrière als techno‑DJ nieuw leven wil inblazen en een vader die het nachtleven achter zich liet.
'Comeback'
Terwijl Ava wordt meegesleurd in de bruisende wereld van clubs en ambities, ontdekt ze hoe zwaar de dromen van volwassenen op een kind kunnen drukken.
Arthouse Sunday: zondag 2 augustus om 20.30 uur
'The End'
Deze futuristische musical volgt een familie die vijfentwintig jaar na een verwoestende milieuramp in een vorstelijke bunker leeft. Hun zorgvuldig geregisseerde routine stort in wanneer een mysterieus meisje verschijnt. Terwijl spanningen oplopen en geheimen barsten, verandert hun afgesloten bestaan in een claustrofobische strijd om hoop, waarheid en overleving.
Zaterdag 8 augustus om 20.30 uur
https://www.film1.nl/
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De Kampioenen reizen naar Frankrijk voor een vriendenmatch tegen Saint-Tin-Tin, op uitnodiging van Albert Tartuffe, een vriend van voorzitter Balthasar Boma. Wat een fijne vakantie moest worden, loopt echter helemaal anders af dan de Kampioenen hadden gedacht.
'Kampioen zijn blijft plezant', film uit 2013 met oa. Marijn Devalck, om 19.50 uur op VRT 1.