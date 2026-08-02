Dit mag je niet missen op Crime+Investigation in augustus

Ook deze maand zit je bij tv-zender Crime+Investigation goed voor waargebeurde misdaadverhalen die je op het puntje van je stoel houden.

Vanaf 17 augustus kijk je elke maandag om 22.00 uur naar de gloednieuwe serie 'Check-In To Murder', waarin idyllische accommodaties het decor blijken voor schokkende moordzaken. Diezelfde dag om 23.00 uur start ook het zestiende seizoen van 'After The First 48', waarin de impact van spraakmakende moordzaken wordt gevolgd vanaf de arrestatie tot aan het proces. Vanaf zaterdag 29 augustus om 22.00 uur kijk je elke week naar 'Krakers', waarin Flash Shelton en zijn team de strijd aangaan met krakers om gezinnen hun woning terug te bezorgen.

CHECK-IN TO MURDER

Vanaf 17 augustus elke maandag om 22.00 uur

Wanneer pittoreske pensions, idyllische huisjes aan zee en levendige B&B’s het decor vormen van gruwelijke misdaden, blijkt dat niemand zich nog echt veilig kan voelen. Achter de charmante façades van deze ogenschijnlijk onschuldige locaties vonden enkele van de meest schokkende moorden van Groot-Brittannië plaats.

'Check-In To Murder' duikt in waargebeurde misdaadzaken die complete gemeenschappen op hun grondvesten deden schudden en laten zien hoe dun de scheidslijn tussen idyllisch en gevaarlijk werkelijk is. In elke spannende aflevering staat één zaak centraal: van historische cold cases tot recente moorden die de krantenkoppen

haalden.

AFTER THE FIRST 48

Vanaf 17 augustus elke doordeweekse dag om 23.00 uur

Voor degenen die het diepst getroffen worden door een moord zijn de eerste 48 uur slechts het begin. De serie 'After The First 48' gaat verder waar de populaire serie 'The First 48' ophoudt en vertelt het hele verhaal van de meest intrigerende zaken van die serie. Aan de hand van diepte-interviews met rechercheurs, aanklagers, advocaten, familieleden van slachtoffers en soms ook de daders zelf, presenteert 'After The First 48' het volledige verhaal van deze moordzaken, van het misdrijf en de arrestatie tot het proces en meer. Met deze exclusieve interviews en in sommige gevallen ook opnames van het proces, wordt de kijker meegenomen op een emotionele reis en wordt aan het einde duidelijk welke blijvende impact een moord heeft op alle betrokkenen.

KRAKERS

Vanaf 29 augustus elke zaterdag om 22.00 uur

'Krakers' bezetten door het hele land woningen en Flash Shelton is de man die ze eruit weet te krijgen. Met gedurfde tactieken en straatwijsheid helpen Flash en zijn team gespannen en soms gevaarlijke situaties op te lossen om zo gezinnen hun huis terug te geven. Elke aflevering toont emotionele en risicovolle confrontaties waarin de strijd om gerechtigheid snel kan escaleren, waardoor alle betrokkenen gevaar lopen. Dit is de strijd om terug te pakken wat hen rechtmatig toebehoort.

Ook binnenkort te zien:

'Predator Hunters'

Vanaf 30 juni elke dinsdag om 22.00 uur

'Green Eyed Killers'

Vanaf 6 juli elke doordeweekse dag om 12.50 en 21.00 uur

'The First 48'

Vanaf 13 juli elke doordeweekse dag om 23.00 uur

'Interview with a Killer'

Vanaf 23 juli elke donderdag om 22.00 uur