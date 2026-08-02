Zoek in augustus verkoeling met je favoriete programma's op Cartoonito
Tijdens een zomervakantie, die eindeloos lang lijkt te duren, ontdekt Ben Tennyson een buitenaards horloge: de Omnitrix.
'Ben 10'
MAANDAG 3 AUGUSTUS - ZATERDAG 15 AUGUSTUS
Dit verbazingwekkende apparaat geeft Ben de mogelijkheid om te transformeren in tien spectaculaire en krachtige buitenaardse wezens! Elk van de tien buitenaardse vormen heeft eigen krachten en beperkingen, waardoor Ben steeds moet kiezen welke transformatie het beste past bij de situatie.
Tijdens zijn avonturen komt hij oog in oog te staan met verschillende buitenaardse bedreigingen en mysterieuze vijanden, terwijl hij stap voor stap leert omgaan met de kracht van de Omnitrix.
Kijk vanaf maandag 3 augustus elke dag om 15.25 uur naar seizoen 3 van 'Ben 10' op Cartoonito en te streamen op HBO Max.
'Grizzy en de Lemmings op wereldreis'
MAANDAG 10 AUGUSTUS - MAANDAG 31 AUGUSTUS
Maak je klaar, kleine ontdekkingsreizigers! Cartoonito nodigt jullie uit voor 'Grizzy & the Lemmings op wereldreis'. Ga mee op reis met Grizzy en zijn ondeugende lemming-tegenstanders terwijl ze met hun geliefde hut de wereld rondreizen. Van de ijzige kou van Antarctica, via de indrukwekkende hooglanden van Schotland, tot de weelderige jungles van Amazonië: elke tussenstop zit boordevol hilarische chaos en non-stop plezier.
Ga mee op wereldreis met 'Grizzy en de Lemmings' vanaf 10 augustus, elke dag om 8.00 uur op Cartoonito.
Jouw zomervakantie met Mr Bean
VANAF NU - ZONDAG 9 AUGUSTUS
De schoolbel gaat bijna voor de laatste keer en de zomervakantie komt eraan!
Ga mee met Mr Bean en Teddy op de gekste vakantie ooit in 'Jouw zomervakantie met Mr Bean'. Met eindeloos veel tijd om te spelen en avonturen te beleven met vrienden, zorgt Mr Bean voor chaos en gelach.
Maak je klaar voor gekke uitstappen, dingen die compleet verkeerd lopen en hilarische oplossingen.
Kijk vanaf nu elke dag om 8.00 uur naar 'Jouw zomervakantie met Mr Bean' op Cartoonito.
https://www.cartoonito.nl/
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