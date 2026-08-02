'100 jaar Annie': VTM zet Annie Geeraerts op haar verjaardag in de bloemetjes
Een prille klik en een wel héél snel huwelijksaanzoek in 'B&B Zoekt Lief'
Nederlandse kijkcijferhit 'Ik Weet Er Alles Van!' komt naar VTM

Zoek in augustus verkoeling met je favoriete programma's op Cartoonito

zondag 2 augustus 2026
Foto: Cartoon Network - © Media Tornado 2021

Tijdens een zomervakantie, die eindeloos lang lijkt te duren, ontdekt Ben Tennyson een buitenaards horloge: de Omnitrix.

'Ben 10'
MAANDAG 3 AUGUSTUS - ZATERDAG 15 AUGUSTUS


Dit verbazingwekkende apparaat geeft Ben de mogelijkheid om te transformeren in tien spectaculaire en krachtige buitenaardse wezens! Elk van de tien buitenaardse vormen heeft eigen krachten en beperkingen, waardoor Ben steeds moet kiezen welke transformatie het beste past bij de situatie.

Tijdens zijn avonturen komt hij oog in oog te staan met verschillende buitenaardse bedreigingen en mysterieuze vijanden, terwijl hij stap voor stap leert omgaan met de kracht van de Omnitrix.

Kijk vanaf maandag 3 augustus elke dag om 15.25 uur naar seizoen 3 van 'Ben 10' op Cartoonito en te streamen op HBO Max.

'Grizzy en de Lemmings op wereldreis'
MAANDAG 10 AUGUSTUS - MAANDAG 31 AUGUSTUS

Maak je klaar, kleine ontdekkingsreizigers! Cartoonito nodigt jullie uit voor 'Grizzy & the Lemmings op wereldreis'. Ga mee op reis met Grizzy en zijn ondeugende lemming-tegenstanders terwijl ze met hun geliefde hut de wereld rondreizen. Van de ijzige kou van Antarctica, via de indrukwekkende hooglanden van Schotland, tot de weelderige jungles van Amazonië: elke tussenstop zit boordevol hilarische chaos en non-stop plezier.

Ga mee op wereldreis met 'Grizzy en de Lemmings' vanaf 10 augustus, elke dag om 8.00 uur op Cartoonito.

Jouw zomervakantie met Mr Bean
VANAF NU - ZONDAG 9 AUGUSTUS

De schoolbel gaat bijna voor de laatste keer en de zomervakantie komt eraan!

Ga mee met Mr Bean en Teddy op de gekste vakantie ooit in 'Jouw zomervakantie met Mr Bean'. Met eindeloos veel tijd om te spelen en avonturen te beleven met vrienden, zorgt Mr Bean voor chaos en gelach.

Maak je klaar voor gekke uitstappen, dingen die compleet verkeerd lopen en hilarische oplossingen. 

Kijk vanaf nu elke dag om 8.00 uur naar 'Jouw zomervakantie met Mr Bean' op Cartoonito.

Ook interessant
'100 jaar Annie': VTM zet Annie Geeraerts op haar verjaardag in de bloemetjes
Een prille klik en een wel héél snel huwelijksaanzoek in 'B&B Zoekt Lief'
Nederlandse kijkcijferhit 'Ik Weet Er Alles Van!' komt naar VTM

Stranger Things Complete Serie - blu-ray - Special Edition
DVD
Lili en Marleen - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
De Kolderbrigade (DVD)
DVD
Persbericht Cartoonito/Day One MPM
https://www.cartoonito.nl/
Meer artikels over Cartoonito
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Ann Tuts als Doortje in 'F.C. De Kampioenen'

De Kampioenen reizen naar Frankrijk voor een vriendenmatch tegen Saint-Tin-Tin, op uitnodiging van Albert Tartuffe, een vriend van voorzitter Balthasar Boma. Wat een fijne vakantie moest worden, loopt echter helemaal anders af dan de Kampioenen hadden gedacht.

'Kampioen zijn blijft plezant', film uit 2013 met oa. Marijn Devalck, om 19.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 19:00
    VRT NWS journaal 19u
    19:45
    Het weer
  • 18:25
    Vera
    19:55
    Het weer
  • 19:00
    Stresskippen
    19:15
    De Raad van Soekie
  • 19:00
    VTM Nieuws
    19:45
    Het Weer
  • 18:55
    Axel Gaat Binnen
    19:55
    The Three Musketeers
  • 18:55
    How I Met Your Mother
    20:35
    Rocketman
  • 18:50
    All New Traffic Cops
    20:35
    The Shallows
  • 18:55
    ER
    00:25
    Suits
  • 19:00
    SOS Piet
    19:30
    Drie mannen onder een dak
  • 19:00
    De Verhulstjes Saint-Tropez
    20:00
    Chateau Meiland La Dolce Vita
  • 18:40
    Criminal Minds
    20:25
    NCIS: Origins
  • 19:05
    The Neighborhood
    20:35
    The Godfather, Part II
  • 19:05
    Komen Eten
    20:35
    Celebrity MasterChef Vlaanderen
  • 18:30
    Murdered at First Sight
    20:30
    Social Media Murders
  • 18:52
    Trends Talk
    19:25
    CEO van mijn leven
  • 18:55
    Tooldokter
    19:20
    Publireportage
  • 18:55
    De Zomertafel
    19:30
    De Garde van Gert
  • 19:00
    Return to Paradise
    20:00
    DCI Banks
  • 19:00
    Scandal
    20:00
    Family Guy
  • 19:05
    Bed & Breakfast
    20:00
    NOS Journaal 20.00 uur
  • 19:00
    De Kunstdetective
    19:45
    NPO Doc: Ja, ik wil!
  • 19:00
    NOS Jeugdjournaal
    19:20
    Dubbel Vakantie