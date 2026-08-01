Een prille klik en een wel héél snel huwelijksaanzoek in 'B&B Zoekt Lief'

In Senegal gaat An Lemmens langs bij Tara om te polsen hoe haar avontuur verloopt. 'Het is geweldig. Ik ben naar hier gekomen met een open hart', zegt Tara.

'Er is een zaadje geplant, maar het moet nog groeien, het heeft nog veel water nodig. Er was wel meteen een klik.' Is dit het prille begin van een mooie romance?

Bij Aniek in Spanje laat Ronny er geen gras over groeien. Tijdens het ontbijt verrast hij haar met een roos én een opvallende vraag: 'Wil je met me trouwen?' Aniek laat zich echter niet zomaar inpakken door zijn charmeoffensief. 'De Ronny is de Ronny, het is een charmeur. Maar dat zal niet meetellen in de punten. Misschien een half puntje erbij. Dat kan wel', knipoogt Aniek.

'B&B Zoekt Lief', van maandag tot donderdag om 19.55 uur op VTM.