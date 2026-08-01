Een prille klik en een wel héél snel huwelijksaanzoek in 'B&B Zoekt Lief'
In Senegal gaat An Lemmens langs bij Tara om te polsen hoe haar avontuur verloopt. 'Het is geweldig. Ik ben naar hier gekomen met een open hart', zegt Tara.
'Er is een zaadje geplant, maar het moet nog groeien, het heeft nog veel water nodig. Er was wel meteen een klik.' Is dit het prille begin van een mooie romance?
Bij Aniek in Spanje laat Ronny er geen gras over groeien. Tijdens het ontbijt verrast hij haar met een roos én een opvallende vraag: 'Wil je met me trouwen?' Aniek laat zich echter niet zomaar inpakken door zijn charmeoffensief. 'De Ronny is de Ronny, het is een charmeur. Maar dat zal niet meetellen in de punten. Misschien een half puntje erbij. Dat kan wel', knipoogt Aniek.
'B&B Zoekt Lief', van maandag tot donderdag om 19.55 uur op VTM.
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- '100 jaar Annie': VTM zet Annie Geeraerts op haar verjaardag in de bloemetjes
- 'De Ochtend'-stem Leen De Witte verlaat VRT NWS voor RSC Anderlecht
- Kijkcijfers: donderdag 30 juli 2026
- 'Tour de France Femmes' start zaterdag: Sporza volgt alle ritten live
- Orange Belgium bundelt het beste van sport in één uniek tv-aanbod met Orange Sports
- Een prille klik en een wel héél snel huwelijksaanzoek in 'B&B Zoekt Lief'
- CAMILLE & MAKSIM zingen nummer uit Circus Camille exclusief in 'Tien Om Te Zien'
- Deze week in 'Terug in het Wild'
- Chaos in het ziekenhuis: 'Taakstraf'-ploeg richt complete ravage aan
- AVROTROS brengt WorldPride Canal Parade 2026 live op NPO 1
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Speciale MAX-uitzending op NPO Radio 1: kan Nederland nog zonder vrijwilligers?
- Radiospecial over vrouwenstraten in 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke'
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Giel Beelen komende weken te horen in de ochtend van Radio Veronica
Multimedia SPOTLIGHT
-
Tara heeft een zaadje geplant
-
CAMILLE & MAKSIM zingen nummer uit Circus Camille exclusief in 'Tien Om Te Zien'
-
Kijk vanaf maandag naar 'Furious' op Disney+
-
Kijk naar de bijzondere kasteelweek van 'Met Vier In Bed'
-
Wouter laat het strand spreken in 'B&B Zoekt Lief'
-
Herinneringen aan Margriet Hermans in 'Tien Om Te Zien'
-
Kijk nu naar 'Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston'
-
Alain Remue getuigt over de hel in Pepinster
-
'Charlotte ZKT. Lief' nieuwe Play Short
-
'Met Vier In Bed' in het spoor van Brad Pitt
-
Onverwachte onthulling in 'B&B Zoekt Lief'
-
Belle Perez brengt de zomer naar 'Tien Om Te Zien'
-
Kijk de trailer van 'Goens Docu: Cel Vermiste Personen'
-
Kijk de trailer van 'Echte Jongens op Safari'
-
'Familie'-iconen Annie en Ray op audiëntie bij de Koning
-
Kijk binnenkort 'The Whisper Man' op Netflix
-
Isaura vertelt openhartig over panseksualiteit in 'B&B Zoekt Lief'
-
Veel competitiedrang deze week in 'Met Vier in Bed'
-
Check nu de trailer van 'The Gentlemen S2'
-
Kijk nu de trailer van 'Koppels in Crisis 2'
-
Marc Coucke zonder taboes in interviewreeks 'A-typisch'
-
Ruben Van Gucht beleeft de Tour de France op VTM GO
-
Dominique Van Malder over gastric bypass in 'Viva 50'
-
Kijk naar 'True Crime Belgium: Moord zonder Lijk' op Streamz
-
Franse bulldog Mieke steelt de show in 'Met Vier in Bed'
-
Jana en Jelle vinden elkaar in 'B&B Zoekt Lief'
-
Franse bulldog Mieke steelt de show in 'Met Vier in Bed'
-
Glitter, glamour en Nederlandse directheid in 'The Real Housewives van het Zuiden'
-
Ruben Van Gucht daagt Tess uit op JOE
-
'Taylor Swift, a love story' in 'Telefacts Zomer'
Kijktip van de dag
De Kampioenen reizen naar Frankrijk voor een vriendenmatch tegen Saint-Tin-Tin, op uitnodiging van Albert Tartuffe, een vriend van voorzitter Balthasar Boma. Wat een fijne vakantie moest worden, loopt echter helemaal anders af dan de Kampioenen hadden gedacht.
'Kampioen zijn blijft plezant', film uit 2013 met oa. Marijn Devalck, om 19.50 uur op VRT 1.