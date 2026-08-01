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Een prille klik en een wel héél snel huwelijksaanzoek in 'B&B Zoekt Lief'

zaterdag 1 augustus 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

In Senegal gaat An Lemmens langs bij Tara om te polsen hoe haar avontuur verloopt. 'Het is geweldig. Ik ben naar hier gekomen met een open hart', zegt Tara.

'Er is een zaadje geplant, maar het moet nog groeien, het heeft nog veel water nodig. Er was wel meteen een klik.' Is dit het prille begin van een mooie romance?



Bij Aniek in Spanje laat Ronny er geen gras over groeien. Tijdens het ontbijt verrast hij haar met een roos én een opvallende vraag: 'Wil je met me trouwen?' Aniek laat zich echter niet zomaar inpakken door zijn charmeoffensief. 'De Ronny is de Ronny, het is een charmeur. Maar dat zal niet meetellen in de punten. Misschien een half puntje erbij. Dat kan wel', knipoogt Aniek.


'B&B Zoekt Lief', van maandag tot donderdag om 19.55 uur op VTM.


B&B zoekt Lief op tv
Maandag 3 augustus om 19u55  »
VTM
Isaura is benieuwd naar wat vrijgezel Mathias denkt over panseksualiteit. In Kaapstad raakt Jelle steeds meer in de ban van de nieuwe vrijgezel.
Dinsdag 4 augustus om 12u20  »
VTM
Isaura is benieuwd naar wat vrijgezel Mathias denkt over panseksualiteit. In Kaapstad raakt Jelle steeds meer in de ban van de nieuwe vrijgezel.
Dinsdag 4 augustus om 19u55  »
VTM
Gastheer Steven nodigt vrijgezel Monique uit voor een actieve date. In Frankrijk voelt Isaura een goede klik met vrijgezel Steven. Bij Adeline staat er een bloem van een kerel op de stoep, terwijl Sam en vrijgezel Tara erop los flirten.
Woensdag 5 augustus om 12u20  »
VTM
Gastheer Steven nodigt vrijgezel Monique uit voor een actieve date. In Frankrijk voelt Isaura een goede klik met vrijgezel Steven. Bij Adeline staat er een bloem van een kerel op de stoep, terwijl Sam en vrijgezel Tara erop los flirten.
Woensdag 5 augustus om 19u55  »
VTM
Op de camping van Aniek komt er totaal onverwacht een mysterieuze mobilehome aan. Vrijgezel Wouter probeert gastvrouw Adeline te charmeren met zijn humor. In M?laga regelt Steven een romantische date voor Greet.
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Ann Tuts als Doortje in 'F.C. De Kampioenen'

De Kampioenen reizen naar Frankrijk voor een vriendenmatch tegen Saint-Tin-Tin, op uitnodiging van Albert Tartuffe, een vriend van voorzitter Balthasar Boma. Wat een fijne vakantie moest worden, loopt echter helemaal anders af dan de Kampioenen hadden gedacht.

'Kampioen zijn blijft plezant', film uit 2013 met oa. Marijn Devalck, om 19.50 uur op VRT 1.

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