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Deze highlights ontdek je in augustus op CANAL+

zondag 2 augustus 2026

Grimmige historische dramaserie die het slotstuk vormt van een trilogie (1900 en 1905). De reeks schetst het Parijse politiewezen tijdens de Belle Époque, te midden van corruptie, intriges, geweld en politieke spanningen.

CANAL+ Original Creation
'Paris Police 1910'


Dit seizoen staat in het teken van een groot Frans schandaal uit 1909: de zaak rond Marguerite Steinheil, een beruchte maîtresse van president Félix Faure. Zij werd ervan verdacht haar echtgenoot en moeder te hebben vermoord. Het proces groeide uit tot een nationaal mediaspektakel.

Stream vanaf 3 augustus
Vanaf 3 augustus wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Drømmer'
De jonge Johanne documenteert haar allesoverheersende verliefdheid op haar Franse leraar. Wanneer haar moeder en grootmoeder haar intieme teksten ontdekken, ontstaat een pijnlijk maar ontroerend familiedrama. Terwijl haar omgeving worstelt met haar woorden, zoekt Johanne naar de grens tussen fantasie en werkelijkheid. Winnaar van de Gouden Beer in Berlijn.

Stream vanaf 30 augustus

'Rogue Heroes': seizoen 1
In dit rauwe, waargebeurde oorlogsverhaal ontstaat de Britse SAS uit pure rebellie en roekeloze moed. Een groep onorthodoxe soldaten trotseert bevelen, conventies en de woestijn om een nieuwe elite-eenheid te vormen. Met adrenaline, zwarte humor en Steven Knights (Peaky Blinders) kenmerkende stijl ontvouwt zich een explosief portret van mannen die oorlog voeren op hun eigen voorwaarden.

Stream seizoen 1 nu

Vanaf 3 augustus wekelijks om
21.30 uur op CANAL+ Action

'Inheritance'
In deze spionagethriller van regisseur Neil Burger ('Limitless', 'Divergent') wordt Maya's wereld volledig op zijn kop gezet wanneer ze erachter komt dat haar vader Sam een geheim leven als spion leidde. Vastberaden om de waarheid te achterhalen, reist ze door New York, Delhi, Seoul en Caïro, terwijl een internationale samenzwering zich om haar sluit. Hoe dichter ze bij antwoorden komt, hoe gevaarlijker haar zoektocht wordt.

Stream vanaf 16 augustus
16 augustus om 20.30 uur uur op CANAL+ Action

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Persbericht CANAL+
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Kijktip van de dag

Ann Tuts als Doortje in 'F.C. De Kampioenen'

De Kampioenen reizen naar Frankrijk voor een vriendenmatch tegen Saint-Tin-Tin, op uitnodiging van Albert Tartuffe, een vriend van voorzitter Balthasar Boma. Wat een fijne vakantie moest worden, loopt echter helemaal anders af dan de Kampioenen hadden gedacht.

'Kampioen zijn blijft plezant', film uit 2013 met oa. Marijn Devalck, om 19.50 uur op VRT 1.

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