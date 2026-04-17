Nieuwe serie 'About Face' vanaf zaterdag op TLC
Plastische chirurgie is meer dan borstvergrotingen en botox. Voor sommige mensen is een corrigerende operatie geen luxe, maar bittere noodzaak. Het gaat om mensen die door een aandoening of ongeluk ernstig verminkt raakten in het gezicht – het meest zichtbare deel van hun identiteit en daarmee van grote invloed op hun zelfvertrouwen.
Soms is een operatie zelfs nodig om iemands leven te redden. In de nieuwe serie 'About Face' zien we hoe een team van vooraanstaande artsen deze patiënten helpt om hun gezicht te herstellen. Zoals bij de man die een tumor ter grootte van een sinaasappel heeft naast zijn neus.
Of de vrouw met overmatige bloedvaten, waardoor ze een ‘wijnvlek’ heeft die haar halve gezicht bedekt en die ook haar onderlip dikker maken. De drie ervaren plastische chirurgen kozen voor hun beroep om het leven van mensen te verbeteren. En dat is precies wat ze doen in dit ontroerende programma.
'About Face', vanaf zondag 18 april om 20.00 uur op TLC.
Kijktip van de dag
Nadat zijn ouders voor zijn ogen worden neergeschoten door een overvaller, wordt miljonairszoon Bruce Wayne opgevangen door zijn butler Alfred. Jaren later reist de gedesillusioneerde Bruce naar Azië, waar hij in contact komt met de mysterieuze Henri Ducard, die hem opleidt tot ninja. Nadien besluit Bruce terug te keren naar Gotham City om zijn geboortestad te zuiveren van corruptie en misdaad.
'Batman Begins', film uit 2005 met oa. Christian Bale, om 20.35 uur op Play.