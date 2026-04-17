Nieuwe serie 'About Face' vanaf zaterdag op TLC

Plastische chirurgie is meer dan borstvergrotingen en botox. Voor sommige mensen is een corrigerende operatie geen luxe, maar bittere noodzaak. Het gaat om mensen die door een aandoening of ongeluk ernstig verminkt raakten in het gezicht – het meest zichtbare deel van hun identiteit en daarmee van grote invloed op hun zelfvertrouwen.

Soms is een operatie zelfs nodig om iemands leven te redden. In de nieuwe serie 'About Face' zien we hoe een team van vooraanstaande artsen deze patiënten helpt om hun gezicht te herstellen. Zoals bij de man die een tumor ter grootte van een sinaasappel heeft naast zijn neus.

Of de vrouw met overmatige bloedvaten, waardoor ze een ‘wijnvlek’ heeft die haar halve gezicht bedekt en die ook haar onderlip dikker maken. De drie ervaren plastische chirurgen kozen voor hun beroep om het leven van mensen te verbeteren. En dat is precies wat ze doen in dit ontroerende programma.

'About Face', vanaf zondag 18 april om 20.00 uur op TLC.