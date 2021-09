Nieuwe personages én de eerste beelden van 'Undercover 3'!

De Nederlandse actrice Nazmiye Oral en de Duitse Murat Seven zijn in het nieuwe seizoen van de succesvolle fictiereeksreeks 'Undercover' te zien als het Turkse echtpaar Serkan en Leyla Bulut, dat aan het hoofd staat van een geavanceerde drugsbende. Zo melden Netflix en Eén.

Naast Nazmiye en Murat maken Wouter Hendrickx, Sarah Janneh, Yannick van de Velde, Gökhan Girginol en Gökhan Kizilbuga hun opwachting in het derde seizoen van de serie. 'Undercover' seizoen 3 is geproduceerd door productiehuis De Mensen en zal dit najaar te zien zijn op Netflix en op Eén.

Over 'Undercover' seizoen 3

Bob is wegens wangedrag ontslagen bij de politie en heeft een rechtszaak en een mogelijke gevangenisstraf boven zijn hoofd hangen. Ferry komt vrij, maar ziet dat zijn plek aan de top van de xtc-wereld is ingenomen door een sterkere en sluwere bende die geleid wordt door het Turkse echtpaar Serkan en Leyla Bulut (Murat Seven en Nazmiye Oral).

Wanneer een jonge undercoveragent wordt vermoord, beseft de politie dat er een mol in hun midden zit. Patrick Diericks (Jeroen Van der Ven) doet Bob een voorstel: hij kan zijn rechtszaak laten verdwijnen als Bob opnieuw undercover gaat en als burgerinfiltrant de verrader weet te ontmaskeren in de bende van Serkan.

Bob neemt deze levensgevaarlijke missie met tegenzin aan in een poging zijn leven opnieuw op de rails te krijgen en een toekomst met zijn nieuwe gezin veilig te stellen. Maar dan stuit hij op Ferry Bouman…

De cast & crew

De complete cast van 'Undercover' seizoen 3 bestaat uit: Tom Waes, Frank Lammers, Elise Schaap, Jeroen Van der Ven, Celest Henri Cornelis, Ruth Becquart, Wouter Hendrickx, Sarah Janneh, Yannick van de Velde, Nazmiye Oral, Murat Seven, Gökhan Girginol, Gökhan Kizilbuga, Selin van de Vondel en Mikael Yilmaz.

Productie: De Mensen

Showrunner: Nico Moolenaar

Scenaristen: Piet Matthys, Pieter De Graeve, Thomas van der Ree, Tibbe van Hoof en Nico Moolenaar

Regisseur: Joël Vanhoebrouck

Exec. producer: Ivy Vanhaecke, Pieter Van Huyck

Undercover is een reeks van productiehuis De Mensen voor Eén, in samenwerking met Netflix, Proximus, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Federation Entertainment, Les Gens, Gardner and Domm, Gallop, en de Tax Shelter maatregel van de federale overheid.