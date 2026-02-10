Nieuwe afleveringen van '7 Little Johnstons' op TLC
Het leven van de 'grootste kleine familie van Amerika' staat vol van nieuwe ontwikkelingen, zowel in positieve als minder positieve zin. Alex en Emma haalden als laatste kinderen hun eindexamen en ook Amber en Anna studeerden succesvol af.
Toch nemen de spanningen in de familie wel toe, nu Anna en haar familie steeds verder uit elkaar groeien, wat alleen maar erger is geworden sinds ze op zichzelf woont. Ze is wel serieus aan het daten met een jongen die ze toch graag voor zou willen stellen aan haar familie. Maar wie zet de eerste stap in de toenadering?
Ondertussen kampt Trent nog met zijn neurologische aandoening, waarvan nog altijd gevreesd wordt dat het MS is. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 7 Little Johnstons krijgt hij de uitslag van de scan die voor een hoop duidelijkheid zorgt, ook voor de rest van de familie. Brice en Liz genieten op hun beurt van Leighton die alweer negen maanden oud is en voor het eerst op babyzwemles gaat.
'7 Little Johnstons', vanaf woensdag 11 februari om 21.30 uur op TLC.
https://www.tlc.com
Meer artikels over TLC
Kijktip van de dag
Jongeren hebben meer en meer steekwapens bij zich. En tieners gebruiken die wapens ook echt. In het Verenigd Koninkrijk stijgt het aantal jongeren die veroordeeld worden voor moord in de leeftijdscategorie van twaalf tot zeventien jaar. In amper acht jaar tijd is er sprake van een stijging met 300%. Ouders van slachtoffers doen hun verhaal en experten geven toelichting. Ze zien dat de communicatie via sociale media een duidelijke rol speelt in deze evolutie.
'Telefacts', om 21.45 uur op VTM.