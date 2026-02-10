Nieuwe afleveringen van '7 Little Johnstons' op TLC

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
dinsdag 10 februari 2026
Foto: TLC - © Discovery Benelux 2022

Het leven van de 'grootste kleine familie van Amerika' staat vol van nieuwe ontwikkelingen, zowel in positieve als minder positieve zin. Alex en Emma haalden als laatste kinderen hun eindexamen en ook Amber en Anna studeerden succesvol af.

Toch nemen de spanningen in de familie wel toe, nu Anna en haar familie steeds verder uit elkaar groeien, wat alleen maar erger is geworden sinds ze op zichzelf woont. Ze is wel serieus aan het daten met een jongen die ze toch graag voor zou willen stellen aan haar familie. Maar wie zet de eerste stap in de toenadering?


Ondertussen kampt Trent nog met zijn neurologische aandoening, waarvan nog altijd gevreesd wordt dat het MS is. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 7 Little Johnstons krijgt hij de uitslag van de scan die voor een hoop duidelijkheid zorgt, ook voor de rest van de familie. Brice en Liz genieten op hun beurt van Leighton die alweer negen maanden oud is en voor het eerst op babyzwemles gaat.

'7 Little Johnstons', vanaf woensdag 11 februari om 21.30 uur op TLC.


Persbericht TLC
https://www.tlc.com
Meer artikels over TLC
