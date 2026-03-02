Nieuw seizoen van'90 Day: The Single Life' op TLC

De favoriete cast van '90 Day Fiancé' keert terug met hun nieuwe zoektocht naar de ware liefde. In het nieuwe seizoen van '90 Day: The Single Life' zoekt Gino opnieuw contact met zijn ex-vriendin Natalie in de hoop op een nieuwe start, terwijl Colt en Cortney een onverwachte romance beleven.

Kim begeeft zich voorzichtig weer in de datingwereld en Vanja zet haar hart opnieuw op het spel wanneer een jarenlange vriendschap met Tony dreigt uit te groeien tot iets meer. Ondertussen vertrekt Sophie naar de Dominicaanse Republiek voor een vakantie met haar vriendinnen Julia en Liz in de hoop de liefde te vinden. Sophie ontmoet Pedro, terwijl Liz verscheurd raakt tussen een verrassende nieuwe date in het buitenland en onafgemaakte zaken thuis. Van tweede kansen en geheime waarheden tot nieuwe liefdes en spannende onthullingen: dit seizoen biedt weer een hoop prikkelende emoties, onverwachte wendingen en de rauwe realiteit van het vinden van nieuwe liefde na een gebroken hart.

'90 Day: The Single Life', vanaf dinsdag 3 maart om 20.30 uur op TLC.