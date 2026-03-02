Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Nieuwe avonturen en speciale weekends op Cartoon Network in maart

Nieuw seizoen van'90 Day: The Single Life' op TLC

maandag 2 maart 2026
Foto: © TLC 2026

De favoriete cast van '90 Day Fiancé' keert terug met hun nieuwe zoektocht naar de ware liefde. In het nieuwe seizoen van '90 Day: The Single Life' zoekt Gino opnieuw contact met zijn ex-vriendin Natalie in de hoop op een nieuwe start, terwijl Colt en Cortney een onverwachte romance beleven.

Kim begeeft zich voorzichtig weer in de datingwereld en Vanja zet haar hart opnieuw op het spel wanneer een jarenlange vriendschap met Tony dreigt uit te groeien tot iets meer. Ondertussen vertrekt Sophie naar de Dominicaanse Republiek voor een vakantie met haar vriendinnen Julia en Liz in de hoop de liefde te vinden. Sophie ontmoet Pedro, terwijl Liz verscheurd raakt tussen een verrassende nieuwe date in het buitenland en onafgemaakte zaken thuis. Van tweede kansen en geheime waarheden tot nieuwe liefdes en spannende onthullingen: dit seizoen biedt weer een hoop prikkelende emoties, onverwachte wendingen en de rauwe realiteit van het vinden van nieuwe liefde na een gebroken hart.


'90 Day: The Single Life', vanaf dinsdag 3 maart om 20.30 uur op TLC.


Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht TLC
https://www.tlc.com
Meer artikels over TLC
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Huis Gemaakt' - Dina Tersago (VTM)

Acht koppels strijden om een gratis droomhuis. Geblinddoekt ontdekken ze hun potentiële nieuwe thuis. De sloophamers vliegen er al snel in het rond, want de kandidaten gaan meteen aan de slag. Intussen is de jury ook benieuwd naar hun eerste ontwerpen.

'Huis Gemaakt', om 20.40 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Radio 2 op VRT 1: ann&daan
    11:00
    Winterbeelden
  • 09:00
    Winterbeelden
    12:00
    Radio 1: Nieuwe Feiten
  • 10:24
    Beer Bo
    10:35
    Ridder Muis
  • 09:40
    Geen uitzending
    11:45
    Familie
  • 10:00
    Ik Vertrek
    10:45
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    11:30
    The Goldbergs
  • 10:00
    Geen uitzending
    14:30
    Xena: Warrior Princess
  • 08:30
    Geen uitzending
    16:00
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    15:10
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    11:55
    Family Matters
  • 10:10
    Family Law
    11:00
    FBI
  • 10:10
    Bar Rescue
    11:00
    Geen uitzending
  • 09:50
    Love Island UK
    10:40
    A Place in the Sun
  • 09:55
    Mark of a Serial Killer
    10:40
    World's Most Evil Killers
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 10:26
    Mijn tuin
    10:55
    Dit Zijn De Classics van MENTpop-radio
  • 09:40
    Bon Appetit
    10:40
    Ware Delicatessen
  • 09:55
    Death in Paradise
    12:00
    The Marlow Murder Club
  • 10:30
    Storage Wars
    11:00
    First Dates Australia
  • 10:30
    MAX Geheugentrainer
    10:45
    NOS Journaal
  • 09:50
    Nieuwsuur
    10:35
    Buitenhof
  • 10:15
    Maan en ik
    10:35
    Bing