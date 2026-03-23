Nieuw seizoen van 'Unexpected' op TLC

Hoe is het om een kind krijgen terwijl je zelf nog tiener bent? Het nieuwe seizoen van 'Unexpected' volgt opnieuw acht jongeren die aan de vooravond staan van deze ingrijpende gebeurtenis die hun hele leven op de kop zet.

Zoals Isabella en Bryce die allebei net 18 zijn en dachten dat ze met periodieke onthouding wel een zwangerschap konden voorkomen. Isabella en haar moeder maken zich vooral zorgen om Bryce die geen baan heeft en ook niet serieus van plan lijkt om er eentje te zoeken. Ook de 16-jarige Amya dacht dat de kans om zwanger te worden niet groot was, omdat ze zelf overgewicht heeft. Toch werd ze het van haar klasgenoot en vriendje Jose en nu staat ze op het punt van bevallen.

Bella en Hunter zijn verreweg de jongste tienerouders uit de serie. Hunter is pas 13 en Bella 15. Hunters schoolprestaties zijn sinds de ongeplande zwangerschap dramatisch achteruitgegaan, hoewel dat misschien ook komt doordat hij zijn vader sinds kort niet meer ziet. Hunter haalt er zelf zijn schouders over op, maar die houding valt niet goed bij zijn moeder en bij Bella en haar familie. Als aanstaande vader zal hij toch echt meer verantwoordelijkheid moeten tonen. Het is een terugkerende kwestie bij de jonge tienerouders in deze prachtige serie.

