Nieuw seizoen van 'Ugliest House in America' op HGTV
Wie denkt dat hij alle lelijke huizen van Amerika wel gezien heeft, vergist zich. In een nieuw seizoen van 'Ugliest House in America' bezoekt comédienne Retta weer vijftien bizarre, onlogische en bijna onbewoonbare huizen. Noem ze verrassend of noem ze lelijk, zeer apart zijn ze zeker.
Wat te denken van een huis dat gebouwd is uit meer dan honderd ton staal en volgens Retta de vorm heeft van een ‘digitale hond’. Alles is rond in dit bouwwerk dat meer een standbeeld is dan een woonhuis. Kunstenares Lynn leek het dan ook een origineel idee om er te wonen, maar wordt er inmiddels toch wel gek van. Dat doet ook eigenaresse Bree in haar schots en scheve ‘kasteel’ in Colorado waarbij zelfs trappen zijn zonder treden. Verderop in de bossen worden Mike en Kristen ook gek van het huis dat ze aanvankelijk wel leuk vonden. Maar is een bad van anderhalve meter diep in je slaapkamer niet een beetje gevaarlijk? Het lelijkste huis uit deze regio gaat door naar de volgende ronde, waarbij de uiteindelijke winnaar een complete renovatie krijgt van ontwerpster Alison Victoria. Om het hopeloze huis toch weer een beetje bewoonbaar te maken.
'Ugliest House in America', vanaf dinsdag 3 maart om 21.30 uur op HGTV.
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Nieuw seizoen van 'Ugliest House in America' op HGTV
- Aandacht voor oogaandoeningen in 'Tijd voor MAX'
- 'Restaurant Misverstand' opent de deuren voor een nieuw seizoen in Diksmuide
- Nieuw seizoen 'Break Free' over jonge wereldreizigers die niet thuis kwamen
- 'Brief aan de Paus': Drie jaar na 'Godvergeten' maken overlevers van kerkelijk misbruik de balans op
- Onverwacht tafereel in 'Geheimen van het Museum'
- Ontdek wat de Disney Channels deze maand te bieden hebben
- In maart op MTV: nieuw seizoen van 'The Challenge' en terugkeer van 'Ink Master: Redemption'
- Comedy Central warmt maart op met premières en publieksfavorieten
- Mr. Bean neemt Cartoonito over
Multimedia SPOTLIGHT
-
De kleren maken 'De Mol'… Dan start het nieuwe seizoen!
-
'Huis Gemaakt' gaat meteen hard van start
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
-
Wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'?
-
Wat doet Jonathan Medart in de backstage van 'The Voice'?
-
De tweede Lach van JOE is geraden!
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
Kijktip van de dag
Acht koppels strijden om een gratis droomhuis. Geblinddoekt ontdekken ze hun potentiële nieuwe thuis. De sloophamers vliegen er al snel in het rond, want de kandidaten gaan meteen aan de slag. Intussen is de jury ook benieuwd naar hun eerste ontwerpen.
'Huis Gemaakt', om 20.40 uur op VTM.