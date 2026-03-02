Nieuw seizoen van 'Ugliest House in America' op HGTV

Wie denkt dat hij alle lelijke huizen van Amerika wel gezien heeft, vergist zich. In een nieuw seizoen van 'Ugliest House in America' bezoekt comédienne Retta weer vijftien bizarre, onlogische en bijna onbewoonbare huizen. Noem ze verrassend of noem ze lelijk, zeer apart zijn ze zeker.

Wat te denken van een huis dat gebouwd is uit meer dan honderd ton staal en volgens Retta de vorm heeft van een ‘digitale hond’. Alles is rond in dit bouwwerk dat meer een standbeeld is dan een woonhuis. Kunstenares Lynn leek het dan ook een origineel idee om er te wonen, maar wordt er inmiddels toch wel gek van. Dat doet ook eigenaresse Bree in haar schots en scheve ‘kasteel’ in Colorado waarbij zelfs trappen zijn zonder treden. Verderop in de bossen worden Mike en Kristen ook gek van het huis dat ze aanvankelijk wel leuk vonden. Maar is een bad van anderhalve meter diep in je slaapkamer niet een beetje gevaarlijk? Het lelijkste huis uit deze regio gaat door naar de volgende ronde, waarbij de uiteindelijke winnaar een complete renovatie krijgt van ontwerpster Alison Victoria. Om het hopeloze huis toch weer een beetje bewoonbaar te maken.

'Ugliest House in America', vanaf dinsdag 3 maart om 21.30 uur op HGTV.