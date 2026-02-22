Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Sea, sex, sun en totale chaos: 'All In' start met dubbele aflevering

Nieuw seizoen van 'The Auction House: Yorkshire' op Discovery

zondag 22 februari 2026
Foto: © Discovery Benelux 2025

In het nieuwe seizoen van 'The Auction House: Yorkshire' verkoopt de vrolijke veilingmeester Angus Ashworth weer enkele bijzondere items die hij vindt in de privécollecties van woningen die worden opgeruimd.

Van een enorme whiskycollectie tot Christmas crackers uit het Victoriaanse tijdperk en van een enorme hoeveelheid juwelen tot Hongaars porselein dat een connectie heeft met de Britse koninklijke familie. Soms zijn de items van overleden echtgenoten, soms van bewoners die gewoon wat spullen willen wegdoen om ruimte te creëren of geld te verdienen.


Angus gaat persoonlijk langs met zijn assistenten om de collecties door te spitten en mee te nemen. Thuis schat hij samen met zijn team de items op waarde en herstelt ze waar nodig. Daarna worden de spullen per opbod verkocht vanuit zijn kleine veilinghuis in het pittoreske Kirkbymoorside in Noord-Yorkshire. Het is een mooie win-winsituatie: verzamelaars vinden hun gewilde items, terwijl de verkopers een leuk zakcentje verdienen en een opgeruimd huis krijgen. En Angus geniet op zijn beurt van alle bijzondere voorwerpen die door zijn handen gaan.

'The Auction House: Yorkshire', vanaf maandag 23 februari om 19.30 uur op TLC.


Together (Blu-ray)
DVD
Springsteen - Deliver Me From Nowhere (Blu-ray)
DVD
Islands (DVD)
DVD
Persbericht Discovery
https://discoverychannel.be/
Meer artikels over Discovery Networks Benelux
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Gene paniek' (VRT 1)

Philippe start als angstcoach een traject met Veronica, die van kinds af aan een panische angst heeft voor water. Hij wil haar laten wennen aan het diepe water én heeft een eerste zwemles voor haar geregeld. Een andere angst die hij wil aanpakken is spinnenangst of arachnofobie. Hiervoor heeft Philippe een groepje samengesteld van zes mensen die hij in enkele korte en krachtige stappen wil helpen hun angst voor spinnen te overwinnen. Hij loodst de deelnemers van een onschuldig lesje over spinnen en voorzichtig contact met een huisspin naar een donkere kelder vol vogelspinnen.

'Gene Paniek!', om 20.05 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 17:05
    Alles in orde!
    18:00
    VRT NWS Update
  • 17:05
    Wild Scandinavia
    17:55
    Ancient Powers
  • 16:30
    Mini Zlatan en oom bestie
    17:50
    Zig & Sharko
  • 16:55
    Goed Geplant
    17:40
    Zot!
  • 16:50
    Waar is Mijn Erfenis
    17:45
    Kitchen Nightmares
  • 17:25
    The Big Bang Theory
    20:35
    Terminator Genisys
  • 17:00
    Motorway Cops: Catching Britain's Speeders
  • 17:30
    ER
    00:35
    Geen uitzending
  • 17:20
    SOS Piet
    19:20
    Hallo België!
  • 17:05
    Nonkels
    18:35
    James & Co
  • 17:35
    Criminal Minds
    20:25
    FBI: Most Wanted
  • 17:30
    Family Matters
    19:15
    The Summit Nederland
  • 17:15
    Komen eten
    20:35
    Bake Off Vlaanderen
  • 17:15
    Forensic Files II
    20:30
    Panic 9-1-1
  • 17:09
    Trends Talk
    17:43
    Trends Doc
  • 17:31
    Jong geleerd
    18:00
    Classics 55
  • 16:40
    Guten Appetit
    17:40
    Loïc zot van koken weekmenu
  • 17:15
    Murdoch Mysteries
    18:10
    Hope Street
  • 16:20
    Dodgeball: A True Underdog Story
    18:05
    Hudson & Rex
  • 17:10
    NOS Olympische Winterspelen
    18:00
    NOS Journaal 18.00 uur
  • 17:35
    VPRO Boeken
    18:10
    Podium Klassiek
  • 17:25
    Hein
    17:50
    Taarten van Babel