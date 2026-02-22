Nieuw seizoen van 'The Auction House: Yorkshire' op Discovery

In het nieuwe seizoen van 'The Auction House: Yorkshire' verkoopt de vrolijke veilingmeester Angus Ashworth weer enkele bijzondere items die hij vindt in de privécollecties van woningen die worden opgeruimd.

Van een enorme whiskycollectie tot Christmas crackers uit het Victoriaanse tijdperk en van een enorme hoeveelheid juwelen tot Hongaars porselein dat een connectie heeft met de Britse koninklijke familie. Soms zijn de items van overleden echtgenoten, soms van bewoners die gewoon wat spullen willen wegdoen om ruimte te creëren of geld te verdienen.

Angus gaat persoonlijk langs met zijn assistenten om de collecties door te spitten en mee te nemen. Thuis schat hij samen met zijn team de items op waarde en herstelt ze waar nodig. Daarna worden de spullen per opbod verkocht vanuit zijn kleine veilinghuis in het pittoreske Kirkbymoorside in Noord-Yorkshire. Het is een mooie win-winsituatie: verzamelaars vinden hun gewilde items, terwijl de verkopers een leuk zakcentje verdienen en een opgeruimd huis krijgen. En Angus geniet op zijn beurt van alle bijzondere voorwerpen die door zijn handen gaan.

'The Auction House: Yorkshire', vanaf maandag 23 februari om 19.30 uur op TLC.