Nieuw seizoen van 'Outback Truckers' op Discovery

Waar zouden ze in AustraliŽ zijn zonder de 'Outback Truckers' Ė de vrachtwagenchauffeurs die hun tientonners dwars door het land rijden onder de meest erbarmelijke omstandigheden.

Hobbelige wegen, modderstromen en altijd die extreme hitte van het binnenland. Ook bosbranden komen daar de laatste tijd erg vaak bij, zoals te zien is in het nieuwe seizoen. Het kostte trucker Mick King bijna zijn business en bijna zijn huis toen hij het vuur zag naderen tot vijftien meter van zijn woning. Dankbaar dat hem niks is overkomen, biedt hij meteen zijn diensten aan om getroffen gebieden te bevoorraden met zijn vrachtwagen.

Kilometers verderop vervoeren Brian en Athol een extreem zware vracht: twee mijnmachines die elk 95 ton wegen en twee miljoen dollar waard zijn. Hun bestemming is een mijn die op negen dagen rijden ligt. Er is geen tijd te verliezen, want elke dag dat de mijn zijn machines niet heeft, kost duizenden dollars aan omzet.

Bijzonder is ook de vracht van Sludge die drie klassieke auto’s moet vervoeren voor een historische race op Lake Perkolilli. De drie auto’s zijn samen bijna 3 ton waard, een reden voor Sludge om dit keer extra voorzichtig te rijden.

'Outback Truckers', vanaf vrijdag 13 november om 20.30 uur op Discovery.