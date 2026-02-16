Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Pascale Naessens sluit het seizoen van 'De Columbus' af met een verrassende klim
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Nieuw seizoen van 'Fixer To Fabulous' op HGTV

maandag 16 februari 2026
Foto: © HGTV 2026

In het nieuwe seizoen van 'Fixer to Fabulous' laten Dave en Jenny Marrs opnieuw zien hoe zij verwaarloosde en historische huizen rond hun woonplaats Bentonville omtoveren tot moderne droomwoningen.

De eerste woning in het nieuwe seizoen knappen ze echter niet op voor een klant, maar voor zichzelf. Ze hebben hun oog laten vallen op een woning in een ‘opkomende’ buurt vlak bij het centrum. Ze willen de woning mooi maken voor de verhuur, zodat ze hem later kunnen verkopen als de buurt in zijn geheel verbeterd is en de huizenprijzen daardoor gestegen. Een slimme investering als ze renovatiekosten laag kunnen houden, want de aanschaf van de kluswoning lag al boven de vier ton.


Dave en Jenny strijden nog wel over de keuze voor de renovatie: waar Dave zo goedkoop mogelijk wil verbouwen, wil Jenny wel wat extra’s doen. Dat maakt volgens haar de kans groter dat de huurders ook langer blijven, wat ook een voordeel is. Weet het ervaren renovatieduo de ideale middenweg te kiezen, zodat ze binnen hun budget toch weer een fabuleuze woning opleveren?

'Fixer To Fabulous', vanaf dinsdag 17 februari om 20.30 uur op HGTV.


Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht HGTV
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm4 vtm

Advocate Kate McQuean krijgt doodsbedreigingen. Ze stapt naar de ­politie waar ze kan rekenen op de steun van detective Max Kirkpatrick. Hij besluit haar in veiligheid te brengen in een afgelegen motel, maar ook daar weten haar belagers haar te vinden. Zelfs de hulp van zijn collega-agenten en de FBI mag niet baten. Max vertrouwt niemand meer en neemt zelf de touwtjes in handen om Kate te redden.

'Fair Game', film uit 1995 met oa. Cindy Crawford, om 20.35 uur op VTM 4.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:50
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    01:35
    Dagelijkse kost
  • 09:00
    Winterbeelden
    08:00
    Radio 2: Weekwatchers
  • 10:20
    Grizzy & the Lemmings
    06:00
    Tik Tak
  • 09:35
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Ik Vertrek
    23:15
    The Bourne Supremacy
  • 09:00
    Geen uitzending
    01:00
    The Big Bang Theory
  • 10:00
    Geen uitzending
    00:15
    Xena: Warrior Princess
  • 08:40
    Geen uitzending
    15:30
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 10:00
    Joe
    00:50
    The Golden Girls
  • 09:00
    Geen uitzending
    10:30
    Zo doe je het!
  • 09:50
    Family Law
    01:20
    Neighbours: A New Chapter
  • 09:30
    The First 48
    02:05
    The Winter King
  • 09:50
    A Place in the Sun
    01:50
    Botched
  • 10:05
    Mark of a Serial Killer
    01:30
    Family Law
  • 10:00
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:14
    Jong geleerd
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:05
    Bon Appetit
    01:15
    Puur Oosters - Japans
  • 09:55
    Death in Paradise
    01:00
    Harry Wild
  • 10:10
    American Pickers
    01:10
    First Dates Australia
  • 09:50
    NOS Olympische Winterspelen
    01:10
    EenVandaag
  • 10:20
    Pointer
    01:00
    De Nachtzoen
  • 10:00
    Maan en ik
    01:45
    First Dates