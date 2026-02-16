Nieuw seizoen van 'Fixer To Fabulous' op HGTV
In het nieuwe seizoen van 'Fixer to Fabulous' laten Dave en Jenny Marrs opnieuw zien hoe zij verwaarloosde en historische huizen rond hun woonplaats Bentonville omtoveren tot moderne droomwoningen.
De eerste woning in het nieuwe seizoen knappen ze echter niet op voor een klant, maar voor zichzelf. Ze hebben hun oog laten vallen op een woning in een ‘opkomende’ buurt vlak bij het centrum. Ze willen de woning mooi maken voor de verhuur, zodat ze hem later kunnen verkopen als de buurt in zijn geheel verbeterd is en de huizenprijzen daardoor gestegen. Een slimme investering als ze renovatiekosten laag kunnen houden, want de aanschaf van de kluswoning lag al boven de vier ton.
Dave en Jenny strijden nog wel over de keuze voor de renovatie: waar Dave zo goedkoop mogelijk wil verbouwen, wil Jenny wel wat extra’s doen. Dat maakt volgens haar de kans groter dat de huurders ook langer blijven, wat ook een voordeel is. Weet het ervaren renovatieduo de ideale middenweg te kiezen, zodat ze binnen hun budget toch weer een fabuleuze woning opleveren?
'Fixer To Fabulous', vanaf dinsdag 17 februari om 20.30 uur op HGTV.
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Excuses van premier Bart De Wever aan Erik Van Looy in 'JAMES & co'
- BNNVARA brengt documentaire over België’s grootste hiphopartiest Zwangere Guy
- Nieuw seizoen van 'Fixer To Fabulous' op HGTV
- Nieuw seizoen van 'Blowing Up History' op Discovery
- Nieuwe TLC-show '6000-lb Diaries' volgt mensen van meer dan 270 kg: kan Dr. Now het verschil maken?
- 'Focus' onderzoekt lithiumvervuiling van de Rijn: een vloek of een zegen?
- Dit zie je dinsdag in 'Geheimen van het Museum'
- Seizoen 15 van 'Death in Paradise' te zien op BBC First
- Over deze onderwerpen heeft 'Radar' het maandag
- Maandag in 'Close Up': Zet 'm op, Isabella!
- Roxy Dekker, Sef en Bente grootste kanshebbers '3FM Awards'
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' live uit vanuit café Donkerbroek in Ooststellingwerf
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Radio Veronica lanceert (S)Top 520 met War Child
- Sky Radio Valentijn Top 50 te horen tijdens Valentijnsdag
Multimedia SPOTLIGHT
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
-
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
-
Hilarisch! Familie Gooris waagt zich aan de doedelzak.
-
De coaches trappen 'The Voice' zélf zingend op gang
-
Kijk het tweede seizoen van 'Cross' bij Prime Video
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
-
Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'
-
Konvooi-families op proef gesteld met 'schimmelteenwijn' van Bockie
-
'Paul McCartney: Man on the Run' binnenkort te zien op Prime Video
-
Kijk de trailer van Guy Ritchie's 'Young Sherlock'
-
Netflix toont eerste beelden van tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 4
-
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
-
Stijn uit Oosterzele verdubbelde zijn jaarloon
-
Zon, luxe en totale chaos in 'All In' op Streamz
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
Kijktip van de dag
Advocate Kate McQuean krijgt doodsbedreigingen. Ze stapt naar de politie waar ze kan rekenen op de steun van detective Max Kirkpatrick. Hij besluit haar in veiligheid te brengen in een afgelegen motel, maar ook daar weten haar belagers haar te vinden. Zelfs de hulp van zijn collega-agenten en de FBI mag niet baten. Max vertrouwt niemand meer en neemt zelf de touwtjes in handen om Kate te redden.
'Fair Game', film uit 1995 met oa. Cindy Crawford, om 20.35 uur op VTM 4.