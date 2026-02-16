Nieuw seizoen van 'Fixer To Fabulous' op HGTV

In het nieuwe seizoen van 'Fixer to Fabulous' laten Dave en Jenny Marrs opnieuw zien hoe zij verwaarloosde en historische huizen rond hun woonplaats Bentonville omtoveren tot moderne droomwoningen.

De eerste woning in het nieuwe seizoen knappen ze echter niet op voor een klant, maar voor zichzelf. Ze hebben hun oog laten vallen op een woning in een ‘opkomende’ buurt vlak bij het centrum. Ze willen de woning mooi maken voor de verhuur, zodat ze hem later kunnen verkopen als de buurt in zijn geheel verbeterd is en de huizenprijzen daardoor gestegen. Een slimme investering als ze renovatiekosten laag kunnen houden, want de aanschaf van de kluswoning lag al boven de vier ton.

Dave en Jenny strijden nog wel over de keuze voor de renovatie: waar Dave zo goedkoop mogelijk wil verbouwen, wil Jenny wel wat extra’s doen. Dat maakt volgens haar de kans groter dat de huurders ook langer blijven, wat ook een voordeel is. Weet het ervaren renovatieduo de ideale middenweg te kiezen, zodat ze binnen hun budget toch weer een fabuleuze woning opleveren?

'Fixer To Fabulous', vanaf dinsdag 17 februari om 20.30 uur op HGTV.