Nieuw seizoen van 'Demolition Down Under' op Prime Video

Waar nieuwe gebouwen verschijnen, moeten soms oude gebouwen verdwijnen. Laat dat maar over aan de mannen en vrouwen van 'Demolition Down Under'.

De Australische slopers weten als geen ander hoe je huizen, kantoren, flatgebouwen of zelfs complete tankstations veilig kunt afbreken. Want ook slopen is vakwerk, zeker als er gebouwen of drukke straten vlak omheen staan of als het een kwetsbare constructie betreft.

Zoals bij het slopen van een woonhuis in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. De woning staat in een woonwijk dicht tussen andere woningen en ligt naast een veelgebruikte weg. En dan willen de eigenaren ook nog dat hun mooie palmbomen naast het huis gespaard blijven. Een precisieklusje voor de beste slopers.

Naast slopen is het ook zaak om het puin goed te scheiden, want recyclen is belangrijk en bespaart geld. Dus zorgen de slopers van een oud weeshuis in Brisbane dat de houten vloeren vakkundig tussen de bakstenen muren worden verwijderd.

Ook bij de veertig jaar oude tv-studio in Canberra worden de houten palen en koper keurig gescheiden. Voor bewoners kan slopen soms emotioneel zijn, zoals bij het woonhuis waar de eigenaren vijftien jaar in woonden. Maar ze zijn ook enthousiast over wat ervoor terugkomt. Wat dat betreft is slopen altijd weer de start van een nieuw begin.

