Nieuw seizoen van 'Deadliest Catch' op Discovery

De jacht op de krab is back! En de strijd wordt ouderwets spannend. Na een visverbod van bijna drie jaar op de schaarse rode koningsbrab mogen de mannen (en vrouwen) van 'Deadliest Catch' de Beringzee bij Alaska weer op om de lucratieve delicatesse te vangen.

Voor het eerst in twintig jaar wordt het weer een zogeheten derby-race. Dat betekent dat de schippers slechts enkele weken de tijd hebben om te vissen en dat wie het eerst op de juiste plek komt, de meeste kans krijgt om te winnen. Iedere eigenaar heeft nog wel zijn eigen visquotum, maar die worden in dit concept vaak doorverkocht aan degene die in de beste positie ligt om de meeste krab te vangen. In totaal mag er dit seizoen voor circa 30 miljoen dollar aan krab gevangen worden. Welke boot weet daar het meeste van te krijgen?

'Deadliest Catch', vanaf woensdag 26 juni om 20.30 uur op Discovery.