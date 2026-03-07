Nieuw seizoen van 'Body Cam' op Discovery

Dankzij bodycams kunnen we tegenwoordig precies zien wat politiemensen doormaken als ze naar een gevaarlijke situatie worden geroepen of een arrestatie plegen. In het nieuwe seizoen van 'Body Cam' zitten we als kijker weer midden in de actie alsof we het zelf meemaken.

Zo zien we hoe de politie in California een gijzeling in een café probeert op te lossen, waarbij een man met een pistool zwaait, terwijl een deel van de aanwezigen zich verstopt heeft in het toilet. In New Mexico loopt een winkeldiefstal extreem uit de hand als de dief tijdens het vluchten ineens op de achtervolgende agent schiet. En in Wisconsin zijn we erbij als de politie een verdachte auto achtervolgt. Als de auto over de kop slaat, is de jacht nog niet voorbij, want de automobilist weet er te voet vandoor te gaan.

Als kijker leef je weer helemaal mee met wat de agenten doormaken. En door de interviews met de betrokkenen achteraf, weten we ook hoe ze het zelf ervaren hebben. Het geeft zo een indrukwekkend kijkje in het belangrijke en heldhaftige werk van de politie.

'Body Cam', vanaf zaterdag 7 maart om 20.30 uur op Discovery.