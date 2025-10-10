Nieuw seizoen van 'Body Bizarre' op TLC

'Switch' keert terug op tv – Fien Germijns onthult startdatum
vrijdag 10 oktober 2025

Een nieuw seizoen van 'Body Bizarre' vertelt over de moedige mensen die leven met een extreme aandoening aan hun lichaam. Soms door een ongeluk, soms door genetische mutaties bij geboorte.

Zoals bij de 11-jarige Levi die een zeer zeldzame vorm van dwerggroei heeft, waardoor Levi minder dan een meter lang is. Ook de achttien maanden oude Luna werd geboren met een zeldzame aandoening: een grote geboortevlek die tachtig procent van haar gezicht bedekte. De kleine dreumes heeft al vele operaties moeten ondergaan om de groei van de vlek binnen te perken te houden en kankercellen te verwijderen. En er zullen er mogelijk nog vele volgen. Toch is Luna het stralende middelpunt in het gezin en gaat ze volgens haar trotse ouders ‘superhappy’ door het leven.


Voor tieners Natalie en James kreeg hun jonge leven een gruwelijke wending toen ze tijdens een feest met vrienden ernstig verbrand raakten door een explosie bij een vreugdevuur. Natalie lag tweeënhalve maand in het ziekenhuis en James zelfs vijf, met tientallen huidoperaties in de tussentijd. Ondanks dat ze voor altijd getekend zijn door deze tragedie doen ze moedig hun verhaal. Twee jaar na het ongeluk zegt de nu 18-jarige Natalie dat ze haar leven niet wil laten bepalen door haar littekens en bezoekt ze de plaats van het ongeluk voor de eerste keer.

'Body Bizarre', vanaf zaterdag 11 oktober om 20.00 uur op TLC.


