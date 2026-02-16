Nieuw seizoen van 'Blowing Up History' op Discovery

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
maandag 16 februari 2026

De Rode Piramide van Dahshur is een revolutionair megabouwwerk en de eerste echte piramide die ooit in het oude Egypte is gebouwd. Wie was de mastermind die dit beroemde grafmonument bouwde en hoe moet het er vroeger uitgezien hebben?

In het nieuwe seizoen van 'Blowing Up History' worden deze en andere vragen over historische bouwwerken weer op een spectaculaire manier beantwoord: door met CGI-animatie de monumenten figuurlijk op te blazen zodat we een kijkje kunnen nemen in de interne wereld. Samen met de uitleg van vooraanstaande wetenschappers leren we zo meer over de geschiedenis van deze iconische constructies.


Dit nieuwe seizoen geeft ook nieuwe antwoorden over de 3400 jaar oude Laan van de Sfinxen in Egypte en de verloren steden van Olous in Kreta en van Kish in Irak. Ook neemt het een kijkje in de historische stad Nimrud dat zo’n tien jaar geleden door IS helaas letterlijk werd opgeblazen en verwoest. Met behulp van geavanceerde technologie reconstrueren archeologen de resterende ruïnes en onthullen zo de oorsprong en de brute ondergang van een verloren rijk.

'Blowing Up History', vanaf dinsdag 17 februari om 21.30 uur op Discovery.


Persbericht Discovery
https://discoverychannel.be/
Meer artikels over Discovery Networks Benelux
