Nieuw seizoen van 'Blowing Up History' op Discovery

Duizenden jaren menselijke geschiedenis zit nog verborgen in onze aarde. Schatten, tempels en complete steden liggen (deels) verscholen onder een dikke laag zand of zijn anderszins aan het zicht onttrokken.

'Blowing Up History' haalt deze geschiedenis naar boven door het met computeranimaties op te blazen en het voor ons inzichtelijk te maken. Daarbij vertellen archeologen het ware verhaal achter deze vondsten, vaak met spectaculaire nieuwe inzichten.

Het nieuwe seizoen reist onder meer af naar Irak waar de stad Nippur uit het oude Mesopotamië wordt blootgelegd. Het gebied midden in de woestijn is decennialang niet goed toegankelijk geweest door de vele oorlogen en conflicten, maar nu mogen we een kijkje nemen samen met een archeoloog die vertelt over de waarde van deze oude stad die al meer dan 4000 jaar geleden gebouwd werd en destijds onderdak bood aan circa 40.000 mensen.

Ook andere bijzondere historische plekken worden dit seizoen bezocht zoals de Maya-stad Palenque, een Egyptisch tempeleiland en Tintagel Castle, een kasteel dat gerelateerd is aan de legendarische Koning Arthur.

