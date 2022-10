Nieuw seizoen van 'Aussie Gold Hunters' op Discovery

Goud, zweet en tranen in het nieuwe seizoen van 'Aussie Gold Hunters'. Met goudprijzen op recordhoogte nemen de goudzoekers in Australië nog meer risico om de jackpot te vinden in de snikhete en uitgestrekte Outback.

Het nieuwe seizoen volgt zeven teams die alles op alles zetten om hun gouden droom waar te maken. The Dust Devils trekken met een konvooi aan kostbare machines 1200 km het land in om op een compleet nieuwe plek te gaan graven. Alleen al de route er naartoe over rotsige wegen is een hachelijke onderneming, met klapbanden en gebarsten ruiten tot gevolg.

Aan de andere kant van het land in Victoria probeert de Poseidon Crew goud te vinden in de Golden Triangle – het meest lucratieve goudgebied ter aarde waar tot nu toe al voor 9 miljard aan goud uit de grond is gehaald! Heeft Moeder Natuur nog wat klompjes voor hen overgelaten? Vorig jaar vonden ze op één dag twee megaklompen ter waarde van 350.000 dollar. Dat geeft ze vertrouwen dat er meer mogelijk is.

The Ferals is een nieuw team dat bestaat uit ervaren goudzoekers die hun geluk beproeven in het noorden. Ze hopen een kwart miljoen dollar aan goud te vinden om hun families te kunnen onderhouden. De eerste testen zien er in elk geval veelbelovend uit.

'Aussie Gold Hunters', vanaf vrijdag 30 september om 20.30 uur op Discovery.