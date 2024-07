Nieuw seizoen van '90 Day Fiancé: The Other Way' op TLC

In een nieuw seizoen van '90 Day Fiancé: The Other Way' volgen we weer zes koppels die met verschillende nationaliteiten laten zien dat liefde grenzeloos is.

Maar als Shekinah haar Turkse ‘voormalige bad boy’ Sarper opzoekt in Turkije, ontstaan er toch weer issues, doordat er voortdurend ex-geliefdes van Sarper opduiken. Gaat zijn verleden een probleem geven in hun relatie? Statler en Dempsey botsen op een heel ander vlak. Als de Britse Dempsey hun grote trip met busje door Europa helemaal gepland heeft, begint Statler zenuwachtig te worden. Het dreigt hun hele avontuur én relatie op losse schroeven te zetten. Ook de Amerikaanse Corona begint te twijfelen als ze is afgereisd naar IJsland voor haar grote liefde Ingi. Ze heeft ervoor haar carrière als verloskundige ‘on hold’ gezet en vraagt zich inmiddels af of dat wel een goede keuze was. Of wint de liefde van haar twijfel?

De Amerikaanse Josh en de Chinese Lily leerden elkaar kennen via een taalles-app en trouwden al snel. Josh zegde zijn baan op en verhuisde naar China waar Lily een succesvol eigen bedrijf heeft. Maar met een werkloze Josh en een hardwerkende Lily loopt hun leven niet helemaal synchroon, wat weer effect heeft op hun relatie. Ook Joanne en de Ierse Sean zijn al getrouwd, maar dan in het geheim. Als ze besluiten naar Ierland te verhuizen, wordt het lastig hun huwelijk nog langer geheim te houden, met alle consequenties van dien.

James en Meitalia zijn als tweeënhalf jaar getrouwd en woonachtig in Amerika. Omdat Meitalia heimwee naar Indonesië heeft, laat Josh zijn hechte familie achter en verhuizen ze naar haar geboorteland. Daar krijgt James allemaal kritische vragen van haar familie over financiën, taalproblemen en gezinsplanning. Was deze stap wel zo verstandig?

'90 Day Fiancé: The Other Way', vanaf zaterdag 20 juli om 20.00 uur op TLC.