Netflix onthult officiële trailer van '3 Body Problem'

Netflix geeft vandaag de officiŽle trailer vrij van '3 Body Problem', een langverwachte serie van de Emmy-winnende makers David Benioff, D.B. Weiss ('Game of Thrones') en de Emmy-genomineerde schrijver-producent Alexander Woo ('The Terror: Infamy', 'True Blood').

'3 Body Problem' neemt je in acht afleveringen mee op een adembenemende tijdreis door diverse continenten, waarbij dit epische verhaal het sci-fi drama een geheel nieuwe betekenis geeft binnen het genre. Gebaseerd op het gelijknamige boek The Three-Body Problem en de trilogie Remembrance of Earth’s Past.

Over '3 Body Problem'

De serie speelt zich af tijdens de Culturele Revolutie van China in de jaren zestig, waar de beslissing van een jonge vrouw cruciale gevolgen blijkt te hebben voor de wereld zoals wij die nu kennen. Wanneer de wetten van de natuur op mysterieuze wijze lijken te veranderen, bundelt een groep toegewijde wetenschappers hun krachten om samen met een zeer onconventionele detective de grootste dreiging waarmee de mensheid ooit is geconfronteerd aan te pakken.

Cast: Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong en Jonathan Pryce.

'3 Body Problem', vanaf 21 maart wereldwijd te zien op Netflix.