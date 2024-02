Netflix onthult nieuwe films, series en games voor 2024

Benieuwd naar wat Netflix dit jaar in petto heeft? Ook in 2024 biedt de streamingdienst voor ieder wat wils - nieuwe films, series en games voor fans over de hele wereld. Een kort overzicht van de highlights.

Favorieten keren terug, zoals 'Squid Game' seizoen 2 en 'Rebel Moon: Part 2 - The Scargiver', terwijl avonturiers het onbekende kunnen verkennen met de serie '3 Body Problem'. Eddie Murphy maakt zijn comeback in 'Beverly Hills Cop: Axel F', Jennifer Lopez probeert de mensheid te redden in de film 'Atlas', Frank Lammers keert terug met 'Ferry 2' en de nieuwste live-action verfilming is 'Avatar: The Last Airbender'.

Maar dat is nog niet alles; dit jaar staan er ook nieuwe seizoenen gepland van 'Emily in Paris', 'Bridgerton' en 'The Diplomat'. Op gamegebied valt er eveneens genoeg te beleven. Baan je een weg door de onderwereld in 'Hades' of laat zien hoe snel je bent met de iconische Sonic the Hedgehog in 'Sonic Mania Plus'.