Netflix lanceert docuseries over sportgrootheden Mourinho en Alcaraz

Netflix kondigt een reeks nieuwe projecten aan waarmee het zijn aanbod van exclusieve sportseries verder uitbreidt. Deze series bieden een blik achter de schermen van de grootste sporttoernooien en belichten de populairste atleten, teams, competities en verenigingen wereldwijd.

Netflix breidt de sportprogrammering uit met twee documentaires over sporticonen José Mourinho en Carlos Alcaraz. De documentaire 'Mourinho' (werktitel) duikt in de hoogte- en dieptepunten van de legendarische carrière van José Mourinho, inclusief zijn tijd bij topclubs zoals Chelsea, Real Madrid, Inter Milan, Manchester United, Tottenham Hotspur en Roma. 'Alcaraz' (werktitel) belicht de spectaculaire opkomst van Carlos Alcaraz en hoe hij een nieuw tijdperk in tennis inluidt.

Tweede seizoen 'Six Nations: Full Contact'

Netflix bevestigt tevens het tweede seizoen van publieksfavoriet 'Six Nations: Full Contact' in 2025. Opnieuw krijgen fans een exclusief kijkje achter de schermen van de beste Europese teams die strijden om de overwinning in een van de meest prestigieuze rugbycompetities. De serie wordt geproduceerd door Box to Box films, de prijswinnende producent van 'Formula 1: Drive to Survive'.

Daarnaast licht de veelgeprezen documentaire 'UNTOLD' de sluier op over epische gebeurtenissen en persoonlijkheden in de wereld van het voetbal in Engeland. Deze verhalen gaan voorbij aan de krantenkoppen en zetten alles op zijn kop wat we dachten te weten.

De langverwachte documentaire 'The Final: Attack on Wembley' is vanaf mei 2024 te zien op Netflix. De film onderzoekt een van de grootste en meest beladen momenten in de geschiedenis van het Engelse voetbal door de ogen van degenen die erbij waren, via user-generated content, archiefmateriaal en interviews.

Een sterke basis uitbouwen

Gabe Spitzer, Vice President, Nonfiction Sports bij Netflix: 'Ik ben blij dat we deze nieuwe reeks sportseries kunnen aankondigen waarmee we onze sterke basis verder uitbouwen. Deze nieuwe toevoegingen tonen onze toewijding aan het tonen van de emoties van sport - om onze leden dichter bij hun favoriete sportpersoonlijkheden, competities, wedstrijden, races en momenten uit de rijke sportgeschiedenis te brengen. We zijn trots dat deze atleten en organisaties ons het vertrouwen geven om hun verhalen op de meest authentieke manier te vertellen.'

'Alcaraz' (werktitel) (2025): In deze documentaireserie volgen we tennisbelofte Carlos Alcaraz, zowel op als buiten de tennisbanen, gedurende het seizoen van 2024. De serie komt dichterbij dan ooit bij een van de beste atleten ter wereld. Geproduceerd door Morena Films (LaLiga).

'Mourinho' (werktitel) (2025): Of je nu van hem houdt of niet, je kunt José Mourinho niet wegdenken uit de voetbalgeschiedenis. Twintig jaar nadat hij de sportwereld op z’n kop zette door met FC Porto de Champions League te winnen, neemt deze documentaireserie een diepgaande kijk op het leven en de carrière van deze voetbalpionier. Mourinho's loopbaan bij Chelsea, Real Madrid, Inter Milan, Manchester United, Tottenham Hotspur en Roma is een ongeëvenaard verhaal van glorie en controverse. De serie bevat exclusieve interviews met de man zelf, spelers en collega's uit zijn indrukwekkende carrière - en onthult zo de man achter zijn 'special one' persona. Mourinho wordt geproduceerd door John Battsek ('Beckham; The Deepest Breath'; 'WHAM!') en geregisseerd door Joe Pearlman ('Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now'; 'Robbie Williams'; 'Bros: After The Screaming Stops').

'Six Nations: Full Contact' seizoen 2 (2025): De makers van 'Formula 1: Drive to Survive' en 'Six Nations' brengen fans dichter dan ooit bij het Guinness Six Nations Kampioenschap 2024. 'Six Nations: Full Contact' neemt kijkers mee in de spannende wereld van het oudste en meest prestigieuze jaarlijkse internationale rugbytoernooi, en biedt fans een exclusief kijkje achter de schermen. Ze zien hoe de beste teams van Europa strijden tijdens enkele van de grootste wedstrijden op de rugbykalender om de prestigieuze trofee mee naar huis te nemen. 'Six Nations: Full Contact' wordt geproduceerd door Academy Award-winnaar James Gay-Rees ('Amy'; 'Senna'), Paul Martin ('Diego Maradona'), Martin Conway en Ceri Jones voor Box to Box Films.

'The Final: Attack on Wembley' (mei 2024): Op 11 juli 2021 stond het Wembley Stadium op het punt van een historische overwinning voor het Engelse team onder leiding van Gareth Southgate. De reis van het team naar de eerste grote finale voor Engeland sinds 1966 had het land geïnspireerd, en het Europees Kampioenschap lag binnen handbereik. Maar toen Engelse supporters uit alle hoeken van het land bij Wembley aankwamen, veranderde de sfeer al snel in chaos. Wanorde greep om zich heen, met scènes van dronkenschap en drugsgebruik, terwijl fans zonder tickets een kans zagen om het stadion binnen te dringen. Dit is het aangrijpende verhaal van een dag die begon vol euforie maar eindigde in verbijstering voor de natie. Met overtuigende getuigenissen uit eerste hand en indringende, door user-generated content, biedt deze documentaire een diepgaande kijk op de gebeurtenissen van die dag. The Final: Attack on Wembley wordt geproduceerd door Aloke Devichand, James Rogan en Soleta Rogan, en geregisseerd door Rob Miller en Kwabena Oppong.

'UNTOLD UK' (werktitel) (2025): Deze veelgeprezen docuserie neemt je mee in de epische verhalen uit de uitgestrekte (en wilde) wereld van voetbal. Deze verhalen gaan veel verder dan de krantenkoppen en stellen alles wat we dachten te weten op zijn kop. Elk verhaal draait om personages en is gebaseerd op openhartige, intieme verhalen van degenen die het hebben meegemaakt. Zo onthullen ze de vastberadenheid, veerkracht, hartzeer, triomf, en zelfs de humor die schuilgaat onder het zweet.

Deze projecten bouwen voort op het wereldwijde succes van Netflix op het gebied van sportprogrammering, volgend op eerder gelanceerde en aangekondigde titels zoals 'Beckham', 'Break Point', 'Tour de France', 'Full Swing', 'Quarterback', 'Captains Of The World', 'World’s Fastest Humans' (werktitel); 'Sunderland ‘Til I Die', 'La Liga; Last Chance U'; 'The Last Dance' en 'Cheer'.