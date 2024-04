Netflix kondigt volledige cast van film 'Ferry 2' aan

Netflix heeft de volledige cast van 'Ferry 2' bekendgemaakt. Naast hoofdrolspelers Frank Lammers en Huub Smit spelen ook Aiko Mila Beemsterboer, Tobias Kersloot, Marouane Meftah, Hamza Othman, Jonas Smulders, Kendrick Etmon en Charlie-Chan Dagelet een rol in deze nieuwe film.

'Ferry 2' markeert de terugkeer van de legendarische drugsbaron van het zuiden, Ferry Bouman, en is een vervolg op de gebeurtenissen van het derde seizoen van 'Undercover'. De film wordt geproduceerd door De Mensen en is later dit jaar nog te zien op Netflix.

Over de film

Ferry heeft alles verloren en leeft nu een teruggetrokken leven, ver weg van Brabant. Hoewel alles op het eerste gezicht goed lijkt te gaan, verandert alles wanneer Ferry's achternichtje, Jezebel van Kamp, hem om hulp vraagt en Ferry belast met een zwaar geweten. Ferry weet dat één geheim nooit aan het licht mag komen: zijn betrokkenheid bij de moord op Jezebel’s vader, Jurgen. De inzet is hoog en de waarheid weegt zwaar op Ferry’s schouders…

Cast: Frank Lammers, Huub Smit, Aiko Mila Beemsterboer, Tobias

Kersloot, Marouane Meftah, Hamza Othman, Jonas Smulders,

Kendrick Etmon en Charlie-Chan Dagelet

Regie: Wannes Destoop

Schrijvers: Tibbe van Hoof en Geerard Van de Walle

Uitvoerende producenten: Ivy Vanhaecke en Pieter Van Huyck

Productie: De Mensen

De film wordt gemaakt met de steun van Screen Flanders en Tax Shelter van de Belgische Federale overheid en in samenwerking met de VRT.

Ferry 2 is in 2024 exclusief te zien op Netflix.