Netflix komt met documentaire 'Sweet Bobby' over bizar catfish verhaal

Netflix geeft vandaag de eerste beelden vrij van 'Sweet Bobby', een documentaire over een van de meest geraffineerde en complexe catfish verhalen ter wereld.

De film is gebaseerd op de gelijknamige, populaire podcast en vertelt het verhaal van presentatrice Kirat Assi, die verstrikt raakte in een web van leugens dat meer dan tien jaar duurde en waarbij meer dan 60 verzonnen personages betrokken waren. 'Sweet Bobby' is een documentaire van de makers van 'The Tinder Swindler' en 'American Nightmare' en is vanaf 16 oktober exclusief beschikbaar op Netflix.

Eén vriendschapsverzoek verandert Kirat's leven voor altijd. Ze ontmoet 'Bobby' via Facebook en begint een langeafstandsrelatie met hem, overtuigd dat ze de liefde van haar leven heeft gevonden. Wat begint als een vriendschap, wordt al snel een intensieve liefdesrelatie, waarin Kirat steeds dieper verstrikt raakt in Bobby's leugens. Terwijl zijn redenen om elkaar niet in het echt te ontmoeten steeds ongeloofwaardiger worden, besluit Kirat op onderzoek uit te gaan om de waarheid achter haar mysterieuze verloofde, Bobby, te achterhalen.

De documentaire vertelt een eigentijds verhaal over de risico’s van online daten in het digitale tijdperk.

'Sweet Bobby' wordt geregisseerd door Lyttanya Shannon ('Subnormal: A British Scandal'), met Rebecca North ('American Nightmare') als uitvoerend producent en Kiran Sira ('Murder, Mystery and My Family') als producent. RAW is de betrokken productiemaatschappij.

'Sweet Bobby' is vanaf 16 oktober wereldwijd te zien op Netflix.