Netflix deelt officiële trailer van 'Avatar: The Last Airbender'

Netflix onthult de officiŽle trailer van 'Avatar: The Last Airbender'. De live-action remake van de bekende animatieserie vertelt hoe de jonge Avatar Aang de vier elementen (Water, Aarde, Vuur en Lucht) leert te beheersen om de balans te herstellen in een wereld die wordt bedreigd door de angstaanjagende Vuurnatie.

Over 'Avatar: The Last Airbender'

Water. Aarde. Vuur. Lucht. Deze vier naties leefden ooit in harmonie, met de Avatar, meester van alle vier de elementen, die de vrede tussen hen bewaarde. Maar alles veranderde toen de Vuurnatie de Luchtnomaden uitroeide: de eerste stap van de Vuurmeesters om de wereld te veroveren. Nu de huidige incarnatie van de Avatar nog moet verschijnen, heeft de wereld de hoop verloren.

Maar als een licht in de duisternis ontspringt er hoop wanneer Aang (Gordon Cormier), een jonge Air Nomad - en de laatste van zijn soort - ontwaakt om zijn rechtmatige plaats als de volgende Avatar in te nemen. Samen met zijn nieuwe vrienden Sokka (Ian Ousley) en Katara (Kiawentiio), broers en zussen en leden van de Southern Water Tribe, begint Aang aan een fantastische zoektocht vol actie om de wereld te redden en terug te vechten tegen de angstaanjagende aanval van Vuurheer Ozai. Maar met een gedreven kroonprins Zuko die vastbesloten is om hen te vangen, wordt dit geen makkelijke taak. Ze zullen de hulp nodig hebben van de vele bondgenoten en kleurrijke personages die ze onderweg tegenkomen.

Cast: Gordon Cormier, Ian Ousley, Kiawentiio, Dallas Liu, Ken Leung, met Paul Sun-Hyung Lee en Daniel Dae Kim

'Avatar: The Last Airbender' verschijnt 22 februari 2024 wereldwijd op Netflix.