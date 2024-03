Netflix deelt eerste beelden van 'Rebel Moon' deel 2: 'The Scargiver'

Netflix keert terug met 'Rebel Moon' deel 2: 'The Scargiver'. In dit vervolg gaat Kora (Sofia Boutella) samen met de overlevende strijders, waaronder Michiel Huisman als boer Gunnar, verder met het gevecht tegen de 'Motherworld'.

De muziek voor de film is gecomponeerd door de Nederlandse Junkie XL. 'Rebel Moon Deel 2: The Scargiver' is vanaf 19 april 2024 exclusief te zien op Netflix.

Over 'Rebel Moon'

'Rebel Moon: The Scargiver' vervolgt het epische verhaal van Kora en de overlevende strijders, die bereid zijn om alles op te geven en mee te vechten met de moedige inwoners van Veldt. Dit om een ooit vredig dorp te beschermen, nu een nieuw thuisland voor voor degenen die hun huis hebben verloren in de strijd tegen de Motherworld. Terwijl het Rijk alles op alles zet om de opkomende rebellie te onderdrukken, ontstaan er hechte vriendschappen, treden er helden naar voren en worden er legendes geboren.

Cast: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae en Anthony Hopkins als stem van 'Jimmy'. Daarnaast zijn er rollen weggelegd voor Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, Elise Duffy, Sky Yang, Charlotte Maggi, Ray Fisher

'Rebel Moon' deel 2: 'The Scargiver' is vanaf 19 april wereldwijd te zien op Netflix.