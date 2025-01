National Geographic lanceert nieuwe docu-serie over Amsterdam Centraal Station

National Geographic kondigt een gloednieuwe docu-serie aan over één van de drukste en meest indrukwekkende treinstations in Nederland. Deze lokaal geproduceerde serie gaat op 17 april 2025 in première op National Geographic, 150 jaar nadat de architecten P.J.H. Cuypers en A.L. van Gendt de opdracht kregen om het wereldberoemde stationsgebouw te ontwerpen.

AMSTERDAM CENTRAAL 24/7 geeft een kijkje achter de schermen en volgt verschillende medewerkers die werkzaam zijn in verschillende functies op en rondom het station. Van grote evenementen zoals Pride Amsterdam, Formule 1 en Koningsdag, die veel druk leggen op de infrastructuur en de mensen achter de schermen. Tot kleinschalige, persoonlijke verhaallijnen van reizigers en medewerkers.

De enthousiaste medewerkers die in deze zes afleveringen worden gevolgd, geven de serie een hoog entertainmentgehalte. De passie en kundigheid waarmee het personeel van zeer uiteenlopende afdelingen elke dag weer ten tonele verschijnt is ongeëvenaard. We maken onder andere kennis met het duo 'veiligheids- en servicemedewerkers' Carolien en Menno, twee totaal verschillende persoonlijkheden, die worstelen met hun eigen emoties in de omgang met daklozen op het station. Kioskmedewerkster Rosa, al 27 jaar in dienst bij NS, vertelt hoe ze elke dag met plezier naar haar werk gaat om nieuwe mensen te ontmoeten, praatjes te maken en zich te verwonderen over de diverse nationaliteiten en types op het station. Voor stationsmanager Rene heeft het Centraal Station geen geheimen, hij noemt het gebouw liefdevol zijn tweede thuis en houdt de gigantische verbouwing nauwlettend in de gaten. In elke aflevering vertelt hij nieuwe en verrassende feiten en intrigerende weetjes over 'zijn' station.

De serie heeft daarnaast ook een informatieve rol over het reilen en zeilen van het Amsterdam Centraal Station, over de geschiedenis van het indrukwekkende gebouw en over de uitdagingen die bij zowel in als rondom het station en het spoor komen kijken. Wist je bijvoorbeeld dat er tijdens Amsterdam Pride een speciale omkleedruimte is voor mensen binnen de LHBTQIAP community om zich veilig te kunnen omkleden? Of dat architect P.J.H. Cuypers zichzelf onsterfelijk maakte middels de schilderingen binnen de Koninklijke wachtkamer? Uiteraard komen ook de treinvertragingen en megaverbouwing op het Centraal Station aan bod. Velen kennen het gevoel bij dat welbekende 'ding dong dang' geluid, maar hoe is dit voor het NS-personeel aan de andere kant en wat gaat er vooraf aan zo'n besluit tot wijziging of vertraging binnen de vaste treintijden?

In 'Amsterdam Centraal 24/7' word je als kijker geïnformeerd en geamuseerd door briljante personages op een unieke locatie die bijna iedere Nederlander kent, maar waar je normaal gesproken niet zomaar achter elke spreekwoordelijke deur naar binnen kunt gluren.

'Amsterdam Centraal 24/7' is een allesomvattende productie waarbij elk aspect van het station wordt uitgelicht. Voor deze productie werken National Geographic en Goya Productions intensief samen met ProRail en NS (Nederlandse Spoorwegen).

'Onze collega’s werken graag samen met National Geographic om te laten zien wat er allemaal bij komt kijken om dagelijks circa 200.000 reizigers te helpen bij hun treinreis, hun verblijf op het station en het beheer en onderhoud van het monumentale station. Dit is extra belangrijk nu er grootschalige werkzaamheden plaatsvinden terwijl het station bereikbaar moet blijven voor reizigers, bezoekers en treinen', aldus Irma Winkenius, regiodirecteur NS.

'We voeren op dit moment de grootste verbouwing uit in de geschiedenis van station Amsterdam Centraal. Tegelijk blijft het station open en maken er honderdduizenden reizigers per dag gebruik van. Dat brengt enorme uitdagingen met zich mee. Deze uitdagingen worden normaliter uit het zicht en achter de schermen door onze collega's aangepakt. Voor deze docu-serie doen we alle deuren open en bieden we de kijker een uniek inkijkje in de enorme opgave die dit met zich meebrengt', vertelt Harro Homan, regiodirecteur bij ProRail.

Kijk 'Amsterdam Centraal 24/7' elke donderdag vanaf 17 april om 21.30 uur op National Geographic.