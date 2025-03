Maak kennis met de acht singles van MTV's 'Ex On The Beach: Double Dutch' seizoen 11

MTV's 'Ex On The Beach: Double Dutch' keert vanaf zondag 11 mei om 22.00 uur terug voor het 11e seizoen op MTV Nederland, België en MTV.nl.

Dit jaar bestaat de cast uit Chantal, Dani, Demi, Jonna, Marianne, Nick, Shaniqua en de legendarische Marc Junior, bekend van seizoen 9.

De acht Nederlandse en Belgische singles reizen dit jaar naar een schitterende villa in Colombia voor negen spannende afleveringen, gevolgd door een spraakmakende reünie. In de prachtige villa genieten ze van zon en luxe - totdat de Tablet of Terror toeslaat. Dit leidt tot onverwachte wendingen, schokkende onthullingen en een leger aan exen om de vakantie van de singles tot een hel te maken.

Maak kennis met de acht castleden van seizoen 11:

Chantal (22)

'Ik hou ervan als een man mij stevig aanpakt.'

Chantal is een vurige dame met een pittig karakter. Ze werkt in een coffeeshop, creëert content en organiseert legendarische feesten in clubs. Chantal is snel jaloers en heeft moeite met loslaten als ze nog niet over een relatie heen is, vooral toen haar ex-vriend vreemdging. Bij 'MTV’s Ex On the Beach: Double Dutch' komt ze voor drama en feesten. Ze valt op lange mannen met een tintje, tattoos, een stralende glimlach en een volle haardos. Laten we hopen dat er in dit seizoen zo'n type voor haar bij zit!

Dani (25)

'Ik ga Harrie overtreffen. Als ik ga, dan ga ik er vol voor.'

Deze turbomonteur voor binnenvaart- en vrachtschepen weet hoe je moet feesten. Dani is vaste gast op techno- en hardcorefestivals. Hij doet mee aan 'MTV's Ex On The Beach: Double Dutch' puur voor de lol, ook al kijkt zijn moeder liever niet naar de show. Deze 'vrouwenmagneet' heeft vier serieuze relaties gehad maar een flirt is hem niet vreemd. Hoewel hij meestal niet jaloers is, was hij dat wel in zijn laatste relatie. Daarom vreest hij dat die ene ex uit het water zal komen. 'Het wordt echt drama, maar ik zou haar nog wel doen in de villa.'

Demi (23)

'Ik hou van seks en ben daar open over.'

Demi, de nagel- en wimperstyliste, ziet zichzelf als de perfecte kandidaat voor 'MTV’s Ex On the Beach: Double Dutch'. Ze schaamt zich nergens voor en wil iedereen shockeren. Ze beschrijft zichzelf als een mix van Ayleen en Lesley uit seizoen 10: Ayleen omdat ze zich niet laat ondersneeuwen en Lesley vanwege haar openheid over seks. Demi heeft drie serieuze relaties gehad, die allemaal stuk liepen door haar jaloezie. Meestal valt ze op dominante, foute types met gladde praatjes.

Jonna (24)

'Maxim ga ik niet nadoen, maar ik heb wel mijn principes.

Jonna is zeker geen onbekende van zon en zonneschijn, hij was eerder te zien in Love Island. Tot zijn 19e speelde hij op hoog niveau basketbal en startte naast zijn baan als trainer zijn eigen basketbalcoachingsbedrijf. Jonna heeft zich voorgenomen een voorbeeld te zijn. Behalve een beetje flirten (en misschien zoenen), heeft hij geen grootse plannen bij 'MTV’s Ex On the Beach: Double Dutch'. Maar zal hij dat kunnen volhouden, zelfs als 'de ex' uit het water komt…?

Marc Junior (24)

'In seizoen 9 volgde Joey Dylan zijn kontje. Ik bleef gewoon mezelf.'

Marc Junior en zijn junior zijn terug. Als echte ervaringsdeskundigen kijken ze uit naar nieuwe, mooie, uitdagende avonturen. Atypisch voor een IT-technieker, omschrijft hij zichzelf als een casanova: spontaan, altijd vrolijk en een goede prater. Hij kleedt zich altijd stijlvol en denkt dat de dames voor zijn nieuwe haar-look gaan vallen. 'Ik hoop dat ik dit seizoen meer moeite moet doen om dames naar bed te krijgen; vorige keer was het te gemakkelijk.'

Marianne (28)

'Ik kan een monster zijn, schattig, maar toch een monster.'

Marianne zegt dat ze het hele pakket is: zij is girly en heeft de juiste rondingen op de juiste plekken. Ze vindt dat zij degene is die elk feestje beter maakt en is de definitie van 'life of the party'. Ze gaat dan graag naar feestjes waar vaak veel mannen achter haar aan zitten, maar in de liefde is ze vaak teleurgesteld. Al haar vier exen zijn vreemdgegaan. Daarom is ze niet op zoek naar liefde, maar naar flirten en naar friends with benefits.

Nick (24)

'Ik ben allergisch voor die ‘big dick energy’.'

De atletisch gebouwde Nick laat hoofden draaien wanneer hij een ruimte binnenkomt. Hij vindt dat mannen hem van nature als een bedreiging zien omdat hij groot en knap is en daardoor de meisjes voor het oprapen heeft. Hij heeft een aantal vaste friends with benefits, maar wordt snel jaloers als iemand anders aan zijn vrouw zit. Nick komt naar 'MTV’s Ex On the Beach: Double Dutch' voor de lust, maar wat gebeurt er als die ene ex zijn lust komt verstoren?

Shaniqua (19)

'Niemand loopt over me heen en zeker mannen niet, dan pak ik hun bitch af.'

Shaniqua valt op vrouwen en is een meid met pit en een grote mond: ze zegt altijd wat ze denkt. Ze kan geen 'gewone' vriendinnen hebben, want er komt altijd drama van. Aan 'MTV’s Ex On the Beach: Double Dutch' doet ze meer voor de drama. De twee tattoos die ze door haar ex – die vreemdging – heeft laten zetten, wil ze graag verwijderen. Shaniqua wil die ex niet meer, maar ze vindt dat de ex nog steeds van haar is. Wat zal er gebeuren als net die ex uit het water komt?

Het 11e seizoen van 'MTV’s Ex On The Beach: Double Dutch' gaat op zondag 11 mei om 22.00 uur exclusief in première op MTV Nederland en België. Daarnaast zijn de afleveringen ook op dezelfde dag terug te kijken op MTV.NL en elke dinsdag vanaf 13 mei wekelijks op Videoland.

Doe mee aan het gesprek over 'MTV's Ex On The Beach: Double Dutch' via #EOTBDD op Instagram en TikTok. Volg MTV.nl op Instagram, Facebook, YouTube en X.

'MTV's Ex On The Beach: Double Dutch' wordt geproduceerd door No Pictures Please, een Fremantle Company, voor MTV in opdracht van MTV Entertainment Group, in samenwerking met Tigris Media als digitale content-productiepartner en Whizkid als format-eigenaar.