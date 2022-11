'Million Dollar Wheels' nieuw op Discovery

Een McLaren Senna, een Lamborghini Urus of een handgemaakte Rolls Royce Ghost, wie een zeldzame luxewagen wil aanschaffen moet niet alleen veel geld meenemen, maar ook de juiste connecties hebben.

Hoe dat er in werkelijkheid aan toegaat, is nu van dichtbij te volgen in de serie 'Million Dollar Wheels', waar miljoendeals vaak net zo snel gesloten worden als de auto’s kunnen rijden en waar zichtbaarheid op Instagram en het hebben van beroemde klanten van levensbelang is.

Selfmade tophandelaar RD Whittington (Insta: @wiresonly) heeft een netwerk vol beroemdheden als Jamie Foxx, Kim Kardashian, Lil Pump en Drake, maar weet dat een klantenbestand in deze wereld net zo vluchtig is als de benzinedamp in een verbrandingsmotor en dat vrienden net zo snel vijanden kunnen worden. Zo verliest hij aan concurrent Melissa Perry (@melissaperry) een belangrijke klant die op zoek is naar de zeer zeldzame Mercedes Maybach. Handelaar Chadwick Hopkins (@c__wick) staat op het punt een driedubbele deal te sluiten, maar moet daarvoor wel al zijn energie, charme en overtuigingskracht in de strijd gooien. Wie dat niet kan opbrengen, verliest snel terrein in deze razendsnelle miljoenenmarkt.

'Million Dollar Wheels', vanaf donderdag 1 december om 20.30 uur op Discovery.