Lady Whistledown always has the gossip: 'Bridgerton' keert terug naar Netflix!

Lady Wistledown heeft feestelijk nieuws voor fans van 'Bridgerton' op deze Eerste Kerstdag. Exact een jaar na de release van het eerste seizoen kondigt Netflix de releasedatum aan van seizoen 2.

De populaire Netflix reeks volgt de rijke Bridgerton-familie en de aristocratische high society van Regency London. De geliefde en tevens beruchte Lady Whistledown legt ook in het tweede seizoen weer alle schandelen bloot. Eerder werd al een tipje van de sluier gelicht dat in het nieuwe seizoen een grote rol is weggelegd voor Lord Anthony Bridgerton.

'Bridgerton' is een romantische en scherpzinnige serie van de makers van 'Scandal', 'Grey's Anatomy' en 'Private Practice' en zit vol schandalen over onverwoestbare vriendschappen, familiebanden en onmogelijke liefde.

'Bridgerton' seizoen 2 is vanaf 25 maart exclusief en wereldwijd te zien op Netflix.