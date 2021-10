Klaar voor actie? Netflix deelt officiële trailer van 'Red Notice'!

Naar aanleiding van een Red Notice van Interpol, een wereldwijde waarschuwing om 's werelds meest gezochte personen op te sporen, wordt FBI top-profiler John Hartley (Dwayne Johnson) op de zaak gezet.

Zijn grootschalige zoektocht brengt hem bij een gewaagde overval waar hij verplicht moet samenwerken met ‘s werelds beste kunstdief Nolan Booth (Ryan Reynolds) om gezamenlijk de meest gezochte kunstdief ter wereld, 'The Bishop' (Gal Gadot), op te pakken. Hun daaropvolgende turbulente trip volgt het trio over de hele wereld, van de dansvloer naar een afgelegen gevangenis, tot diep in de jungle. Maar de allergrootste uitdaging is wel dat ze constant met elkaar opgescheept zitten.

Cast & Crew

Geregisseerd en geschreven door: Rawson Marshall Thurber

Geproduceerd door: Beau Flynn voor FlynnPictureCo; Dwayne Johnson, Dany Garcia en Hiram Garcia voor Seven Bucks Productions; en Rawson Marshall Thurber

Met: Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds, Ritu Arya en Chris Diamantopoulos

'Red Notice' is vanaf 12 november wereldwijd beschikbaar op Netflix.