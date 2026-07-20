Kijk 'Belgian Party': jaarlijkse apotheose van de Nationale Feestdag met muziek en vuurwerk op Proximus Showcase
De Belgian Party, het grootste gratis feest van het land, is uitgegroeid tot een echte publieksfavoriet. Het populaire evenement trok vorig jaar niet minder dan 100.000 toeschouwers, bovenop meer dan één miljoen televisiekijkers.
Optredens van 14 Belgische artiesten, een spectaculaire dj-set van Netsky met laser- en droneshow en het traditionele vuurwerk: Proximus Showcase zendt als enige in Vlaanderen de volledige show integraal en helemaal live uit.
De Belgian Party wordt al voor het vijfde jaar op rij georganiseerd door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. De sterkte van het evenement ligt in haar verbindende kracht: tussen muzikale genres, tussen het noorden en het zuiden van het land, en tussen jong en oud. Nieuwe artiesten krijgen er een platform en vinden er hun publiek, terwijl verscheidene gevestigde waarden met plezier terugkomen voor dit unieke feest dat zelfs de Koninklijke Familie nooit links laat liggen.
Te volgen in het park én op het scherm
Dankzij de grote beeldschermen in het park kan een maximaal aantal toeschouwers van het spektakel genieten. Wie niet aanwezig kan zijn, kan het hele gebeuren live én integraal volgen op Proximus Showcase.
Programma en artiesten
De presentatie vanuit het Jubelpark wordt verzorgd door Peter Van de Veire, Joëlle Scoriels en Simonne Doepgen.
Om 21.00 uur start een reeks concerten met tal van Belgische topartiesten. Natalia, Tourist LeMC, Ghinzu, Kaat Van Stralen, MAKSIM, Milk Inc., Omdat Het Kan & Average Rob, Camille Yembe, Pierre de Maere, TeddyBear, Hamza en Zap Mama & K.ZIA prijken op de line-up.
Vanaf 22.30 uur vormen lasers en drones de hoofdingrediënten van een spectaculaire multimediashow, die wordt begeleid door een uitzonderlijke dj-set van Netsky met special guest.
Om 23.00 uur sluit het traditionele vuurwerk de avond in schoonheid af.
'Belgian Party', dinsdag 21 juli vanaf 21.00 uur live op Proximus Showcase (NL en FR).
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