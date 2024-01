Kijk vanaf woensdag naar de docuserie 'Choir' op Disney+

'Choir' is een zesdelige documentairereeks die de jongeren van het Detroit Jeugdkoor (DYC) volgt tijdens hun voorbereiding op het optreden van hun leven.

Door hun ogen ervaren we de hoogtes en laagtes in hun leven terwijl ze opgroeien in Detroit, naast de uitdagingen van het in balans houden van familie, school en atletiek terwijl ze hun droom najagen om hun talent naar een hoger niveau te brengen en ze optreden op één van 's werelds grootste podia.

Na hun verschijning in 'America’s Got Talent' in 2019, is het een cruciaal keerpunt voor het koor en zijn directeur Anthony White. Hij staat voor de uitdaging om een aantal belangrijke leden te vervangen, het koor relevant te houden in Detroit en de volgende grote kans te vinden die hen opnieuw onder de nationale schijnwerpers zal plaatsen.

'Choir' is geregisseerd door de tweevoudig Emmy-genomineerde filmmaker Rudy Valdez en wordt geproduceerd door Imagine Documentaries en Blumhouse Television. Brian Grazer, Ron Howard, Justin Wilkes, Sara Bernstein en Ryan Miller zijn de uitvoerende producenten van Imagine Documentaries en Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold en Gretchen Palek zijn de uitvoerende producenten van Blumhouse Television. Valdez is ook uitvoerend producent, net als Michael Seitzman van Maniac Productions.

De originele docuserie van Disney Branded Television, Imagine Documentaries en Blumhouse Entertainment gaat met alle zes afleveringen op 31 januari in première op Disney+.